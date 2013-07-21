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Niet meer leverbaar
Comfortabel en nauwkeurig
Dit volledig afwasbare scheerapparaat kunt u na elke scheerbeurt afspoelen onder de kraan. U kunt elke dag comfortabel en glad scheren.
Precisiescheersysteem
Het Philips-scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.
Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.
Het huidvriendelijke profiel van deze Philips-scheerhoofden zorgt ervoor dat het apparaat soepel over uw huid glijdt voor een comfortabele scheerbeurt.
4.0
van 5
101
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Johannes80
21/07/2013
Nederland
bevalt uitstekend
voldoet aan al mijn eisen zoals ik van Philips gewend ben
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7320/17 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7320/17 Elektrisch scheerapparaat
Gladjanustwee
21/07/2013
Nederland
Voldoet aan de verwachting.
Prima scheerapparaat dat doet wat je er van mag verwachten. Het afspoelen is een zeer practische manier van reinigen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7320 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7320 Elektrisch scheerapparaat
KokoPret
21/07/2013
Nederland
Voldoet aan de verwachting.
Prima scheerapparaat dat doet wat je er van mag verwachten. Het afspoelen is een zeer practische manier van reinigen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7320 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7320 Elektrisch scheerapparaat
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.