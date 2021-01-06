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Niet meer leverbaar
Netspanningversie
De uitklapbare trimmer over de gehele breedte is ideaal voor het bijwerken van bakkebaarden en snor.
Het systeem met dubbele mesjes van dit elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze op comfortabele wijze onder het huidoppervlak af te scheren.
Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.
4.1
van 5
63
Reviews & awards
81%
beveelt dit product aan
corinne D.
06/01/2021
France
Geverifieerde koper
bon rasoir
Bon rasoir, M. s'en sert tous les jours et ne s'en plaint pas, rasage parfait
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7300 Rasoir électrique
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7300 Rasoir électrique
Stan0000000000000009
22/02/2016
United Kingdom
Great Shaver
I have have this shaver for many years and it has always worked well. So much so that it has outlasted its successor.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Henrisilver
26/07/2012
United Kingdom
Very good shaver
A very good shaver which allows the use of water in cleansuing it. Aslo replaceable cutters are available which renews the life of the shaver and avoids the need to buy a new one.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.