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  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
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  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals

Niet meer leverbaar

Shaver series 3000Elektrisch apparaat voor droog scheren

HQ6906/16

4.1
| (1249) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan
Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
Glad en comfortabel scheren voor een betaalbare prijs. De combinatie van het Flex & Float-systeem en de CloseCut-mesjes is uw garantie voor glad en comfortabel scheren.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

CloseCut-mesjes

Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals

  • CloseCut-scheerhoofden, Flex & Float

  • Alleen gebruik met snoer

CloseCut-messen, duurzaam en zelfslijpend voor een gladde scheerbeurt

CloseCut-messen, duurzaam en zelfslijpend voor een gladde scheerbeurt

CloseCut-mesjes zijn tot in detail ontworpen voor een betrouwbaar glad scheerresultaat, elke keer opnieuw. De duurzame zelfslijpende mesjes verslijten niet zodat u snel en efficiënt kunt blijven scheren.

Flex & Float volgt gezicht- en halslijn

Flex & Float volgt gezicht- en halslijn

Past zich automatisch aan elke ronding van uw gezicht en hals aan, voor een gladder resultaat

Werking met snoer voor constante stroomvoorziening

Werking met snoer voor constante stroomvoorziening

Werking met snoer voor een betrouwbare scheerbeurt waar u altijd op kunt rekenen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.1

van 5

1249

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

27/01/2020

Nederland

Nederland

Radj

Perfecte neus trimmer doet wat hij moet doen de haren verwijderen zonder pijn . helemaal top gewoon kopen !!

Voordelen

makkelijk mee om te gaan ook af te spoelen .

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3110/41 Dry electric shaver

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3110/41 Dry electric shaver

12/11/2017

Nederland

Nederland

Prima

Ik heb me 2 jaar geschoren met dit apparaat en dat was altijd prima, toen de scheerkoppen op waren heb ik me weer een Philips gekocht.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6996/16 Dry electric shaver

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6996/16 Dry electric shaver

01/07/2016

Nederland

Nederland

Fijn stil scheerapparaat

Deze 3000 ligt erg lekker in de hand en scheert ook erg snel glad. De tip om ronddraaiende bewegingen te maken zorgt snel voor een goed resultaat. Van te voren is aangegeven dat je huid moet wennen aan dit apparaat maar daar heb ik geen last van gehad. Het apparaat ligt erg lekker in de hand en is erg stil. De batterij gaat overigens erg lang mee. Dat is ideaal met vakanties.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3520/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3520/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 