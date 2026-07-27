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  • Vervangingsset voor optimaal resultaat
  • Vervangingsset voor optimaal resultaat
  • Vervangingsset voor optimaal resultaat
  • Vervangingsset voor optimaal resultaat

scheerhoofden

HQ2/11

Vervangingsset voor optimaal resultaat
Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor maximale prestaties van uw Philips-scheerapparaat
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Sharp & Close

Vervangingsset voor optimaal resultaat

  • Lift & Cut

  • 3 scheerhoofden

Lift & Cut-scheertechnologie met messysteem

Messysteem tilt de haren op en scheert ze comfortabel tot onder het huidoppervlak af.

Technische specificaties

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  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen