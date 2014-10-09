Locken ? Dieses Thema war für mich bisher immer grausig. Natürlich wollte auch ich, wie so viele andere Mädels, eine tolle Lockenmähne haben... Allerdings endete dies meist verzweifelt vor dem Spiegel, mir unschönen und krummen Locken.. Letztendlich ging es halt nochmals unter die Dusche und die Haare blieben glatt... BISHER ! Schon beim auspacken vom CurlCeramic Lockenstab war ich überrascht von dem unglaublich leichten Gerät - wurden mit doch bei meinem alten Lockenstab die Arme nach einer Weile schwer... Kaum Gewicht ? Das könnte für schlechte Qualität sprechen.. Nicht so bei dem CurlCeramic. Er liegt wirklich sehr toll in der Hand und auch die Verarbeitung ist sehr gut! Bisher kannte ich Lockenstäbe lediglich mit "Metall-Stab" - daher war ich gespannt was nun an Ceramic besser sein soll... Gut - nun zum nächsten Problem; auf welche Stufe stellt man den den Lockenstab ? Natürlich - schön warm damit die Locken auch ordentlich werden... Diesmal dachte ich mir aber dass ich mal schaue was der Hersteller rät, und siehe da - eine genaue Empfehlung welche Temperatur für welches Haar (Farbe, Struktur) am besten ist. Sprich für mich als platin Blondine mit dünnem Haar Stufe 1-3. Was ich an dem Gerät schon mal sehr toll finde, ist dass sich das Kabel, welches an dem Gerät endet "mitdreht"! Oft hatte ich es bei meinem alten Gerät das ich erst einmal "enttüdeln" musste... So, nun hieß es also auch warten bis der Lockenstab warm genug ist. Auch hier musste ich bei meinem alten Gerät sehr lange warten... Als ich dann testhalber nach kaum einer Minute den Stab angefasst habe war ich doch überrascht; "Betriebstemperatur" erreicht :) Was nun folgt kennen sicherlich die meisten: es wird eine kleine Strähne abgetrennt und zwischen dem "Clip" eingeklemmt. Normalerweise fallen jetzt schon Teile dieser Strähne wieder aus dem Clip... Dem habe ich immer mit Wasser oder Schaumfestiger nachgeholfen. Aber nicht so bei diesem Lockenstab; er hält wirklich gut; selbst die feinen Haare rutschen, einmal eingeklemmt nicht heraus. 10 Sekunden empfiehlt der Hersteller - bei meinem alten Lockenstab konnte ich darüber nur lachen, da brauchte ich deutlich länger. Aber testen kann man ja mal ob der Hersteller wirklich recht hat... - Hat er ! Nach 10 Sekunden konnte ich die erste tolle Locke bestaunen. So macht es doch wirklich Spaß. Auch nachdem ich mich endlich mit der Lockenmähne im Spiegel sah die ich immer haben wollte waren meine Arme noch fit - dank des super leichten Gewichtes. Auch hatte ich nicht das Gefühl das meine Haare sehr belastet werden durch diesen Lockenstab - entstand doch bei meinem Alten ab und an sogar "Rauch"... Insgesamt habe ich bei sehr langen Haaren, für Locken im unteren Haarbereich so ca. 25 Minuten gebraucht. Mit etwas Übung ist da aber sicherlich noch mehr rauszuholen. Mein Fazit: Ich habe schon mal ein Weihnachtsgeschenk gefunden :) Ich bin von diesem Lockenstab so begeistert, dass er direkt unter den Weihnachtsbaum für meine beste Freundin kommt, gibt es ein besseres Lob ? :) Auch das Preis-Leistungsverhältnis ist in meinen Augen sehr gut.