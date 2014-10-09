Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Verzorg je haar terwijl je het krult
Levendige, veerkrachtige krullen en krulletjes voor een jeugdige en hippe haarstijl in een handomdraai dankzij de nieuwe CurlCeramic-krultang met beschermende keramische coating
Tang van 16 mm
Temperatuur van 190 °C
Keramische buitenlaag
De staaf heeft een diameter van 16 mm waarmee je levendige, veerkrachtige krullen en pijpenkrullen kunt maken voor een levendige en jonge uitstraling
De beschermende keramische buitenlaag zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de warmte, waardoor je haar minder wordt beschadigd en je glanzend en zacht haar krijgt.
De maximumtemperatuur van 190 ºC garandeert een optimaal resultaat terwijl beschadiging van het haar tot een minimum wordt beperkt.
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
5.0
van 5
8
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Lenalenaa98
09/10/2014
Deutschland
Super Lockenstab
Ich habe mir den Lockenstab zum Abschluss gekauft, da ich gelockte Haare haben wollte, ich war mir unsicher, weil es der einzige an Auswahl war. Deswegen musste ich ihn sofort ausprobieren und er war super er ist leicht anzuwenden, da die Aufheizphase sehr schnell geht. Ich bin super zufrieden damit :-) Ich möchte eigentlich jeden Tag meine Haare damit locken^^
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8602/00 Lockenstab
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8602/00 Lockenstab
Sanny
29/10/2012
Deutschland
Toller und leicht zu bedienender Lockenstab
Dieses ist mein erster Lockenstab und ich hatte am Anfang etwas angst dass ich was falsch machen könnte und meine Haare kaputt machen könnte. Gleich bei der ersten Benutzung war die Angst verschwunden. Der Lockenstab heizt sich sehr schnell auf und ist dank der Keramikbeschichtung super sanft zum Haar. Ich habe zwar keine wirklich dicken Haare aber dafür viele mit einer guten Länge und Naturkrause. Naturkrause Haare sind ja eigentlich etwas schwieriger im Umgang aber hier hatte ich keinerlei Probleme meine Haare zu bändigen. Anfangs musste ich etwas probieren um die richtige Strähnengröße zum locken zu finden aber sobald man den Dreh raus hat hat man in kürzester Zeit wunderschöne Locken. Die Haare glänzen nach der Anwendung des Lockenstabs wunderschön und sehen keinesfalls kaputt oder trocken aus.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8602/00 Lockenstab
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8602/00 Lockenstab
Gina2706
28/10/2012
Deutschland
Formschön, leicht und überzeugend
Der Lockenstab ist einfach toll. Er wird schnell heiß und ist damit fast sofort einsatzfähig. Die Haare werden durch die Keramik-Oberfläche geschützt. Er liegt leicht in der Hand und das Stylen geht schnell, so dass man in null komma nix wunderschöne Locken hat. Auch ohne Haarspray und Haarschaum hält die Pracht 2 Tage lang. Ich bin einfach von der Leistung des Geärts überzeugt. Locken zu bekommen war noch nie so einfach. Vielen Dank an Philips.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8602/00 Lockenstab
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8602/00 Lockenstab