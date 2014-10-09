ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

  • Foto van enkel product
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • 'Emotional benefit'-foto
  • 'Emotional benefit'-foto
  • Foto van verpakking
  • Foto van enkel product
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • 'Emotional benefit'-foto
  • 'Emotional benefit'-foto
  • Foto van verpakking

Niet meer leverbaar

Krultang

HP8602/00

5

| (8) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Verzorg je haar terwijl je het krult

Levendige, veerkrachtige krullen en krulletjes voor een jeugdige en hippe haarstijl in een handomdraai dankzij de nieuwe CurlCeramic-krultang met beschermende keramische coating

Bekijk alle voordelen

Krultang met keramische buitenlaag

Verzorg je haar terwijl je het krult

  • Tang van 16 mm

  • Temperatuur van 190 °C

  • Keramische buitenlaag

Staaf van 16 mm voor levendige, veerkrachtige krullen

Staaf van 16 mm voor levendige, veerkrachtige krullen

De staaf heeft een diameter van 16 mm waarmee je levendige, veerkrachtige krullen en pijpenkrullen kunt maken voor een levendige en jonge uitstraling

Beschermende keramische buitenlaag

Beschermende keramische buitenlaag

De beschermende keramische buitenlaag zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de warmte, waardoor je haar minder wordt beschadigd en je glanzend en zacht haar krijgt.

Maximumtemperatuur van 190°C voor perfecte stylingresultaten

Maximumtemperatuur van 190°C voor perfecte stylingresultaten

De maximumtemperatuur van 190 ºC garandeert een optimaal resultaat terwijl beschadiging van het haar tot een minimum wordt beperkt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

5.0

van 5

8

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

09/10/2014

Deutschland

Deutschland

Super Lockenstab

Ich habe mir den Lockenstab zum Abschluss gekauft, da ich gelockte Haare haben wollte, ich war mir unsicher, weil es der einzige an Auswahl war. Deswegen musste ich ihn sofort ausprobieren und er war super er ist leicht anzuwenden, da die Aufheizphase sehr schnell geht. Ich bin super zufrieden damit :-) Ich möchte eigentlich jeden Tag meine Haare damit locken^^

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8602/00 Lockenstab

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8602/00 Lockenstab

29/10/2012

Deutschland

Deutschland

Toller und leicht zu bedienender Lockenstab

Dieses ist mein erster Lockenstab und ich hatte am Anfang etwas angst dass ich was falsch machen könnte und meine Haare kaputt machen könnte. Gleich bei der ersten Benutzung war die Angst verschwunden. Der Lockenstab heizt sich sehr schnell auf und ist dank der Keramikbeschichtung super sanft zum Haar. Ich habe zwar keine wirklich dicken Haare aber dafür viele mit einer guten Länge und Naturkrause. Naturkrause Haare sind ja eigentlich etwas schwieriger im Umgang aber hier hatte ich keinerlei Probleme meine Haare zu bändigen. Anfangs musste ich etwas probieren um die richtige Strähnengröße zum locken zu finden aber sobald man den Dreh raus hat hat man in kürzester Zeit wunderschöne Locken. Die Haare glänzen nach der Anwendung des Lockenstabs wunderschön und sehen keinesfalls kaputt oder trocken aus.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8602/00 Lockenstab

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8602/00 Lockenstab

28/10/2012

Deutschland

Deutschland

Formschön, leicht und überzeugend

Der Lockenstab ist einfach toll. Er wird schnell heiß und ist damit fast sofort einsatzfähig. Die Haare werden durch die Keramik-Oberfläche geschützt. Er liegt leicht in der Hand und das Stylen geht schnell, so dass man in null komma nix wunderschöne Locken hat. Auch ohne Haarspray und Haarschaum hält die Pracht 2 Tage lang. Ich bin einfach von der Leistung des Geärts überzeugt. Locken zu bekommen war noch nie so einfach. Vielen Dank an Philips.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8602/00 Lockenstab

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8602/00 Lockenstab

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen