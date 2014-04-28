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Niet meer leverbaar
Supersnel glad voor wekenlang resultaat
Dankzij het extra brede hoofd en de keramische reliëfschijven van SatinPerfect verwijdert u met elke beweging meer haartjes. Epileren wordt een fluitje van een cent en uw huid blijft tot wel vier weken glad. Efficiënter kan bijna niet!
Precision-versie
Extra breed epileerhoofd laat meer haartjes per beweging verdwijnen voor langdurige en supergladde resultaten binnen enkele minuten
Zacht vibrerend massagesysteem stimuleert en verzacht de huid voor een aangenaam epileerproces
Ingebouwde Opti-light verlicht zelfs de allerfijnste haartjes
4.0
van 5
58
Reviews & awards
82%
beveelt dit product aan
jipenjanneke
28/04/2014
Nederland
geweldig
ontharen is niet prettig, maar de epilator verzacht heel veel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6574/20 Epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6574/20 Epileerapparaat
Praxie
07/07/2013
Nederland
Werkt super goed, eerste keer is pijnlijk maar daarna goed te doen.
Het apparaat vangt de haren heel goed, dat had ik niet verwacht. Heb vroeger ooit eens zo'n ding gehad (ander merk, weet niet meer precies) dat werkte met een metalen veer die ronddraaide, maar dat werkte voor geen meter. Mijn verwachtingen waren dus niet zo hoog, maar dit werkt super! De eerste keer deed het wel veel pijn, maar nu doe ik het af en toe en heb ik niet zoveel haartjes, dus dan voel je het nauwelijks. Je bent ook snel klaar. De eerste keer misschien een kwartier per been, maar nu ben ik in 5 minuten klaar. Reken er wel op dat je de dag na het epileren rode vlekjes op je benen hebt. Bij mij was dat na 2 dagen weer weg. En ik heb alleen rode vlekjes gehad na de eerste keer. Schoonmaken is simpel: bovenstuk eraf en dat kun je afspoelen. En opladen duurt maar een uur. Het resultaat ziet er heel glad uit, maar het voelt niet helemaal glad. Dat komt omdat de hele korte haartjes niet gepakt worden. Ik vind dat niet erg omdat je ze toch niet ziet.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6574/20 Epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6574/20 Epileerapparaat
heleen1950
26/08/2012
Nederland
super!
Ik heb nog nooit eerder een Epilator gehad. Maar dit is echt een super fijn product en zeker een aanrader! De eerste keer is het uiteraard niet erg prettig maar het went vanzelf. De kleine Epilator die er bij zit is zeer handig om mee te nemen op vakantie en zeker omdat er ook een zakje bij zit waar je de spulletjes in kunt bewaren.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6574 Epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6574 Epileerapparaat