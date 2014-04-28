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Niet meer leverbaar

SatinPerfectEpileerapparaat

HP6574/00

4

| (58) Reviews & awards | 82% beveelt dit product aan

Supersnel glad voor wekenlang resultaat

Dankzij het extra brede hoofd en de keramische reliëfschijven van SatinPerfect verwijdert u met elke beweging meer haartjes. Epileren wordt een fluitje van een cent en uw huid blijft tot wel vier weken glad. Efficiënter kan bijna niet!

Bekijk alle voordelen

Supersnel glad voor wekenlang resultaat

  • Precision-versie

Het extra brede hoofd epileert nog meer haartjes per beweging

Het extra brede hoofd epileert nog meer haartjes per beweging

Extra breed epileerhoofd laat meer haartjes per beweging verdwijnen voor langdurige en supergladde resultaten binnen enkele minuten

Vibrerend massagesysteem stimuleert en verzacht de huid

Zacht vibrerend massagesysteem stimuleert en verzacht de huid voor een aangenaam epileerproces

Opti-light vindt zelfs de fijnste haartjes

Opti-light vindt zelfs de fijnste haartjes

Ingebouwde Opti-light verlicht zelfs de allerfijnste haartjes

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.0

van 5

58

Reviews & awards

82%

beveelt dit product aan

28/04/2014

Nederland

Nederland

geweldig

ontharen is niet prettig, maar de epilator verzacht heel veel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6574/20 Epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6574/20 Epileerapparaat

07/07/2013

Nederland

Nederland

Werkt super goed, eerste keer is pijnlijk maar daarna goed te doen.

Het apparaat vangt de haren heel goed, dat had ik niet verwacht. Heb vroeger ooit eens zo'n ding gehad (ander merk, weet niet meer precies) dat werkte met een metalen veer die ronddraaide, maar dat werkte voor geen meter. Mijn verwachtingen waren dus niet zo hoog, maar dit werkt super! De eerste keer deed het wel veel pijn, maar nu doe ik het af en toe en heb ik niet zoveel haartjes, dus dan voel je het nauwelijks. Je bent ook snel klaar. De eerste keer misschien een kwartier per been, maar nu ben ik in 5 minuten klaar. Reken er wel op dat je de dag na het epileren rode vlekjes op je benen hebt. Bij mij was dat na 2 dagen weer weg. En ik heb alleen rode vlekjes gehad na de eerste keer. Schoonmaken is simpel: bovenstuk eraf en dat kun je afspoelen. En opladen duurt maar een uur. Het resultaat ziet er heel glad uit, maar het voelt niet helemaal glad. Dat komt omdat de hele korte haartjes niet gepakt worden. Ik vind dat niet erg omdat je ze toch niet ziet.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6574/20 Epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6574/20 Epileerapparaat

26/08/2012

Nederland

Nederland

super!

Ik heb nog nooit eerder een Epilator gehad. Maar dit is echt een super fijn product en zeker een aanrader! De eerste keer is het uiteraard niet erg prettig maar het went vanzelf. De kleine Epilator die er bij zit is zeer handig om mee te nemen op vakantie en zeker omdat er ook een zakje bij zit waar je de spulletjes in kunt bewaren.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6574 Epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6574 Epileerapparaat

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