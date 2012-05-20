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Niet meer leverbaar

SatinSoftEpileerapparaat

HP6522/01

3.8

| (33) Reviews & awards

Geniet van een zijdezachte huid

Philips SatinSoft-epilator met Skin Care-systeem beschermt de huid tegen trekken en maximaliseert hygiëne. Nat en droog te gebruiken voor een comfortabel gebruik onder de douche. Inclusief scheerhoofd met trimkam.

Bekijk alle voordelen

Epilator met het SkinPerfect-systeem

Geniet van een zijdezachte huid

  • SkinCare-systeem

  • Wet & Dry

  • Scheerhoofd

Scrubborsteltje voor een nog stralendere huid.

Scrubborsteltje voor een nog stralendere huid.

Uniek Philips-ontwerp bevat hypoallergene borstelharen voor optimale hygiëne, past perfect in uw hand voor optimaal gebruik in iedere situatie en kan nat en droog worden gebruikt.

Vibrerend massagesysteem stimuleert uw huid

Vibrerend massagesysteem stimuleert uw huid

Zacht vibrerend massagesysteem stimuleert en verzacht de huid voor een aangenaam epileerproces.

Zachte pincetschijven verwijderen haar zonder aan de huid te trekken

Zachte pincetschijven verwijderen haar zonder aan de huid te trekken

Deze epilator heeft zachte pincetschijven om haren te verwijderen zonder aan de huid te trekken.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.8

van 5

33

Reviews & awards

20/05/2012

Deutschland

Deutschland

Einfach und gut!

Nun konnte ich den Epilierer fast vier Wochen testen und habe bis jetzt nichts an ihm auszusetzen. So einfaches und schmerzfreies Epilieren kannte ich vorher nicht, auch meine empfindliche Haut hat das Epilieren gut vertragen. Besonders gut klappte das Epilieren, wenn ich ich einen Tag vorher die beiliegende Luxus Peeling-Bürste benutzt hatte. Der Epilierer kann auch in der Wanne oder unter der Dusche benutzt werden, einen Stromschlag kann man dank Akkubetrieb nicht bekommen. Durch den Akkubetrieb ist man auch nicht mehr an die Steckdose gefesselt, dadurch kann man sich die optimalen Lichtverhältnisse aussuchen, so dass man auch die feinsten Härchen nicht übersieht. Ein weiteres Plus ist der auswechselbare Aufsatz, so das in Sekunden aus dem Epilierer ein Rasieraparat wird, der sich hervorragend z. B. zur Entfernung der Achselhaare eignet, auch dort arbeitet das Gerät einwandfrei und schonend. Vorher habe ich dazu einen Nassrasierer benutzt, aber irgendwie klappte das vor allem mit der linken Hand nicht so gut, da gab es auch schon mal kleinere Verletzungen. An die Bikinizone habe ich mich mit dem Epilierer noch nicht rangetraut, da war ich bis jetzt noch zu feige. ;-) Fazit: Ein gutes Gerät, dass seinen Preis sicher wert ist. Einziges Manko: Es lag nur eine Schnellanleitung bei, eine ausführlichere Bedienungsanleitung hätte mir besser gefallen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinSoft HP6522/01 Epilierer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinSoft HP6522/01 Epilierer

16/05/2012

Deutschland

Deutschland

Ein tolles Produkt

Das produkt entspricht seinen Namen, die Haut wird anschließend geschmeidicht, weich wie satin ;) epilierer entfernt auch die kleinsten härchen, trocken oder nass. Ich bin sehr zufrieden und werde dieses Produkt weiterhin benutzen und natürlich weiter empfehlen...

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinSoft HP6522/01 Epilierer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinSoft HP6522/01 Epilierer

23/04/2020

España

España

Magnifica

Acabado perfecto. Cuidado de la piel. Accesorios adecuados.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinSoft HP6522/01 Epilator

Datum gebruik 2018-04-23

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinSoft HP6522/01 Epilator

Datum gebruik 2018-04-23

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