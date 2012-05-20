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Niet meer leverbaar
HP6522/01
Geniet van een zijdezachte huid
Philips SatinSoft-epilator met Skin Care-systeem beschermt de huid tegen trekken en maximaliseert hygiëne. Nat en droog te gebruiken voor een comfortabel gebruik onder de douche. Inclusief scheerhoofd met trimkam.
SkinCare-systeem
Wet & Dry
Scheerhoofd
Uniek Philips-ontwerp bevat hypoallergene borstelharen voor optimale hygiëne, past perfect in uw hand voor optimaal gebruik in iedere situatie en kan nat en droog worden gebruikt.
Zacht vibrerend massagesysteem stimuleert en verzacht de huid voor een aangenaam epileerproces.
Deze epilator heeft zachte pincetschijven om haren te verwijderen zonder aan de huid te trekken.
3.8
van 5
33
Reviews & awards
Katzenschreck
20/05/2012
Deutschland
Einfach und gut!
Nun konnte ich den Epilierer fast vier Wochen testen und habe bis jetzt nichts an ihm auszusetzen. So einfaches und schmerzfreies Epilieren kannte ich vorher nicht, auch meine empfindliche Haut hat das Epilieren gut vertragen. Besonders gut klappte das Epilieren, wenn ich ich einen Tag vorher die beiliegende Luxus Peeling-Bürste benutzt hatte. Der Epilierer kann auch in der Wanne oder unter der Dusche benutzt werden, einen Stromschlag kann man dank Akkubetrieb nicht bekommen. Durch den Akkubetrieb ist man auch nicht mehr an die Steckdose gefesselt, dadurch kann man sich die optimalen Lichtverhältnisse aussuchen, so dass man auch die feinsten Härchen nicht übersieht. Ein weiteres Plus ist der auswechselbare Aufsatz, so das in Sekunden aus dem Epilierer ein Rasieraparat wird, der sich hervorragend z. B. zur Entfernung der Achselhaare eignet, auch dort arbeitet das Gerät einwandfrei und schonend. Vorher habe ich dazu einen Nassrasierer benutzt, aber irgendwie klappte das vor allem mit der linken Hand nicht so gut, da gab es auch schon mal kleinere Verletzungen. An die Bikinizone habe ich mich mit dem Epilierer noch nicht rangetraut, da war ich bis jetzt noch zu feige. ;-) Fazit: Ein gutes Gerät, dass seinen Preis sicher wert ist. Einziges Manko: Es lag nur eine Schnellanleitung bei, eine ausführlichere Bedienungsanleitung hätte mir besser gefallen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinSoft HP6522/01 Epilierer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinSoft HP6522/01 Epilierer
Ms5element
16/05/2012
Deutschland
Ein tolles Produkt
Das produkt entspricht seinen Namen, die Haut wird anschließend geschmeidicht, weich wie satin ;) epilierer entfernt auch die kleinsten härchen, trocken oder nass. Ich bin sehr zufrieden und werde dieses Produkt weiterhin benutzen und natürlich weiter empfehlen...
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinSoft HP6522/01 Epilierer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinSoft HP6522/01 Epilierer
Yesi
23/04/2020
España
Magnifica
Acabado perfecto. Cuidado de la piel. Accesorios adecuados.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinSoft HP6522/01 Epilator
Datum gebruik 2018-04-23
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinSoft HP6522/01 Epilator
Datum gebruik 2018-04-23