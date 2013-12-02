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Niet meer leverbaar
Satinelle Ice Limited Edition
De eerste keramische epilator met een opzetbare koeler en massagesysteem.
Wit
De gepatenteerde ijskoeler kalmeert de huid door het onplezierige gevoel bij epileren te verminderen. Het meebewegende hoofd volgt iedere ronding van uw lichaam zodat iedere plek optimaal wordt gekoeld en de pijn wordt verminderd.
Dankzij het unieke keramische materiaal en de ergonomische vormgeving pakt het epileerhoofd meer haartjes, waardoor u tot wel 20% sneller* epileert. *In vergelijking met de Philips Satin Ice.
Het hypoallergene epileerhoofd vermindert de kans op allergische reacties en is extra zacht voor uw huid.
4.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
monique47
02/12/2013
België
handig draadloos epileren en scheren
mijn 1e draadloze lady shave/epileerder en het is veel makkelijker dan met een snoer, opgeladen kun je hem ook meerdere keren gebruiken, dus heel handig voor vakantie, scheelt een kabel het lampje is ook handig, zeker bij het epileren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Ice HP6495/00 Epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Ice HP6495/00 Epileerapparaat
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