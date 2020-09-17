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Niet meer leverbaar

Bikini PerfectBikinitrimmer

HP6375/00

2.8

| (13) Reviews & awards

Alsof u de schoonheidsspecialiste op bezoek hebt

Ongewenst haar rond de bikinilijn trimmen, modelleren of verwijderen voor een nauwkeurig en zijdezacht resultaat.

Bekijk alle voordelen

Uiterste precisie, minder irritaties

Alsof u de schoonheidsspecialiste op bezoek hebt

  • Trimmen, modelleren,

  • scheren en epileren

Zilveren ionenkam voor hygiënische bescherming

Zilveren ionenkam voor hygiënische bescherming

Ook voor gebruik onder de douche

Nat en droog te gebruiken: ook voor gebruik onder de douche, eenvoudig schoon te spoelen.

60 minuten gebruikstijd met één oplaadbeurt

Technische specificaties

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Recensies

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2.8

van 5

13

Reviews & awards

3
2

17/09/2020

España

España

Muy contenta

Lo tengo desde hace 3 años y sigo estando muy contenta

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6375/00 Recortador para la línea del bikini

Datum gebruik 2018-09-17

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6375/00 Recortador para la línea del bikini

Datum gebruik 2018-09-17

27/09/2018

United Kingdom

United Kingdom

fabulous precision epilator...like no other ive ever found

the best hair remover ive ever used...ive bought two & used for over 10 years...

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6375/00 Bikini trimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6375/00 Bikini trimmer

18/10/2014

Italia

Italia

molto utile

Mi è stao regalato questo prodotto per natale. Lo consiglio vivamente con le tre testine è multiuso. Si può rimandare l'estetista e si può ottere risultato duraturo con la pinza che estrae i peli. Ideale per la zona ascelle non è doloroso come si può immaginare. Io non ne posso più fare a meno. Unica pecca... Il regolatore per l'altezza dei peli, mi si è rotto dopo poco tempo.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6375/00 Rifinitore per zona bikini

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6375/00 Rifinitore per zona bikini

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