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Niet meer leverbaar
HP6375/00
Alsof u de schoonheidsspecialiste op bezoek hebt
Ongewenst haar rond de bikinilijn trimmen, modelleren of verwijderen voor een nauwkeurig en zijdezacht resultaat.
Trimmen, modelleren,
scheren en epileren
Nat en droog te gebruiken: ook voor gebruik onder de douche, eenvoudig schoon te spoelen.
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2.8
van 5
13
Reviews & awards
chezwhite
17/09/2020
España
Muy contenta
Lo tengo desde hace 3 años y sigo estando muy contenta
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6375/00 Recortador para la línea del bikini
Datum gebruik 2018-09-17
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6375/00 Recortador para la línea del bikini
Datum gebruik 2018-09-17
pixiedragon27
27/09/2018
United Kingdom
fabulous precision epilator...like no other ive ever found
the best hair remover ive ever used...ive bought two & used for over 10 years...
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6375/00 Bikini trimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6375/00 Bikini trimmer
Medory
18/10/2014
Italia
molto utile
Mi è stao regalato questo prodotto per natale. Lo consiglio vivamente con le tre testine è multiuso. Si può rimandare l'estetista e si può ottere risultato duraturo con la pinza che estrae i peli. Ideale per la zona ascelle non è doloroso come si può immaginare. Io non ne posso più fare a meno. Unica pecca... Il regolatore per l'altezza dei peli, mi si è rotto dopo poco tempo.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6375/00 Rifinitore per zona bikini
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6375/00 Rifinitore per zona bikini
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