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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
Alsof u de schoonheidsspecialiste op bezoek hebt
Style uw bikinilijn zoals u dat wilt voor een comfortabel, nauwkeurig en zijdezacht resultaat dankzij de uiterst precieze trimmer.
Trimmen en modelleren
Trimmer voor een nauwkeurig en zacht resultaat, trimt haartjes korter dan een millimeter (tot 0,6 mm).
Hygiënische trimkam trimt haar in vijf verschillende lengtes (2 - 10 mm), zodat u uw bikinilijn naar wens kunt modelleren.
3.7
van 5
12
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
labello111
24/06/2012
Deutschland
Dieses Produkt macht eine schöne Bikinizone
Dieses Produkt ist sehr zu empfehlen. Das lästige tägliche rasieren fällt weg und man hat für vier Wochen Ruhe. Nix anderes mehr!!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6371/00 Bikini-Trimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6371/00 Bikini-Trimmer
Bitxita
23/07/2015
España
Perfecto
Estoy muy contenta con el resultado, en el uso, la duración de la batería...
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer
azulceruleo
20/05/2012
España
Práctico y funcional
El producto cumple con lo anunciado, recorta perfectamente el vello a diferentes longitudes. Su diseño es sencillo y por ello muy fácil de usar y sobretodo de limpiar. Se puede hacer perfectamente debajo de un chorro de agua. Me encanta y lo uso con frecuencia. Sin duda lo recomiendo.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer