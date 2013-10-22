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Niet meer leverbaar

Double ContourLadyshave Sensitive

HP6370/00

2.6

| (58) Reviews & awards

Hard tegen haar, zacht voor uw huid

De Philips Double Contour Sensitive-ladyshave is ontworpen voor de vrouw van nu. Deze innovatieve ladyshave met dubbel scheerblad beschermt uw huid terwijl u deze prachtig glad scheert

Bekijk alle voordelen

Ultieme scheerervaring met 5-in-1 huidbescherming

Hard tegen haar, zacht voor uw huid

  • 5-in-1 Ladyshave

Kamhulpstuk voor het trimmen en modelleren

Kamhulpstuk voor het trimmen en modelleren

Met het kamhulpstuk kunt u gebieden zoals de bikinilijn nauwkeurig en zacht trimmen en modelleren

Aloë-verastrip voor betere hydratatie van de huid

Aloë-verastrip voor betere hydratatie van de huid

Geïntegreerde aloë-verastrip zorgt voor betere hydratatie van de huid, voor een comfortabele, veilige scheerbeurt

Trimhulpstuk voor het precies bijhouden van de bikinilijn

Trimhulpstuk voor het precies bijhouden van de bikinilijn

Trimhulpstuk voor het nauwgezet bijwerken en bijhouden van de bikinilijn

Technische specificaties

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Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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2.6

van 5

58

Reviews & awards

22/10/2013

Nederland

Nederland

Handzaam en goed werkend scheer apparaat

Prima werkend en zeer handzaam scheer apparaat met diverse mogelijkheden voor o.a. bikinilijn.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive

17/06/2013

Nederland

Nederland

zeer goed apparaat

apparaat ligt goed in de hand en werkt zoals ik gehoopt had dat het zou werken. echt een aanrader.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive

17/06/2013

Nederland

Nederland

zeer goed apparaat

apparaat ligt goed in de hand en werkt zoals ik gehoopt had dat het zou werken. echt een aanrader.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive

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