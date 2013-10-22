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Niet meer leverbaar
HP6370/00
Hard tegen haar, zacht voor uw huid
De Philips Double Contour Sensitive-ladyshave is ontworpen voor de vrouw van nu. Deze innovatieve ladyshave met dubbel scheerblad beschermt uw huid terwijl u deze prachtig glad scheert
5-in-1 Ladyshave
Met het kamhulpstuk kunt u gebieden zoals de bikinilijn nauwkeurig en zacht trimmen en modelleren
Geïntegreerde aloë-verastrip zorgt voor betere hydratatie van de huid, voor een comfortabele, veilige scheerbeurt
Trimhulpstuk voor het nauwgezet bijwerken en bijhouden van de bikinilijn
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2.6
van 5
58
Reviews & awards
herriemans
22/10/2013
Nederland
Handzaam en goed werkend scheer apparaat
Prima werkend en zeer handzaam scheer apparaat met diverse mogelijkheden voor o.a. bikinilijn.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive
10eke
17/06/2013
Nederland
zeer goed apparaat
apparaat ligt goed in de hand en werkt zoals ik gehoopt had dat het zou werken. echt een aanrader.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive
hedwige
17/06/2013
Nederland
zeer goed apparaat
apparaat ligt goed in de hand en werkt zoals ik gehoopt had dat het zou werken. echt een aanrader.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive
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