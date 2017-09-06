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Niet meer leverbaar
650 W
Behandeling van het halve lichaam
124 cm hoog
De Philips InfraCare HP 3643 is geoptimaliseerd voor een effectieve verlichting van pijn in gebieden van 60 x 40 cm, zoals de gehele rug, beide schouders en de nek, of de dijen. De InfraCare is voorzien van innovatieve technologie op het gebied van infrarood halogeenlicht. De speciale lenzen, het speciale filter en de krachtige halogeenlamp van 650 watt zijn geoptimaliseerd voor de behandeling van het halve lichaam (60 x 40 cm), waarbij de infraroodwarmte gelijkmatig over het te behandelen gebied wordt verspreid.
De InfraCare HP 3643 is eenvoudig te gebruiken voor behandelingen van het halve lichaam en in verschillende situaties (bijvoorbeeld wanneer u op een bed of bank ligt), dankzij de maximale flexibiliteit. De hoogte is instelbaar. Daarnaast is het ook mogelijk de lampbehuizing eenvoudig horizontaal en verticaal te verstellen (links/rechts 90 graden) en te kantelen (45 graden) om het pijnlijke lichaamsdeel optimaal te behandelen.
De InfraCare HP3643 komt gemakkelijk bij uw nek en schouders voor een optimale warmtebehandeling voor pijnlijke spieren. De hoogte van de lampbehuizing kan worden aangepast van 60 cm tot 120 cm, waardoor er altijd een comfortabele positie mogelijk is, of u nu op een bed ligt of in een stoel zit.
4.5
van 5
42
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Wenni
06/09/2017
Nederland
Heel fijn product , ik heb een een aantal jaar
Ik heb dit product al een aantal jaar heel tevreden over nu laat alleen de rode laag los van binnen ? Denk niet dat dit moet kunnen ?
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3643 InfraCare-infraroodlamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3643 InfraCare-infraroodlamp
Jose62
02/08/2013
Nederland
Een uitstekend product.
Een uitstekend product bij verlichting van spier en/of gewrichtspijn! Krachtige lamp, goed te plaatsen, springt automatisch uit, meerdere malen per dag te gebruiken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3643 InfraCare-infraroodlamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3643 InfraCare-infraroodlamp
manmetpijn10
24/05/2012
Nederland
Een lamp die echte verlichting geeft.
Sinds 15 februari in gebruik. Na 489 gebruikt te hebben neemt de tevredenheid alleen maar toe. Mijn rugproblemen worden enigszins dragelijk. Zoals ik in de samenvatting al zei, een lamp die echte verlichting geeft.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3643 InfraCare-infraroodlamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3643 InfraCare-infraroodlamp