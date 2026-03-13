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HD6321/20
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User Manual Philips Daily Collection Table grill
Alles (5)
Waarom moet ik de grillplaat voorverwarmen?
Kan ik de grill gebruiken om mijn etenswaren warm te houden?
Kan ik de Philips-tafelgrill gebruiken om voedsel te ontdooien?
Hoe moet ik de grillplaat op mijn Philips-grill plaatsen?
De Philips-tafelgrill schoonmaken
Vetopvangbak voor grill
Rubberen voet
Waarom komt er rook uit de grill wanneer deze is ingeschakeld?
De resultaten van mijn Philips-grill zijn niet geweldig
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