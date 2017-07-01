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Niet meer leverbaar

HD6321/20

HD6321/20

2.7
| (57) Reviews & awards
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Duoplaat voor grillen op gladde of geribbelde zijde

Duoplaat voor grillen op gladde of geribbelde zijde

De duoplaat is omkeerbaar en daarom kunt u uw gerechten bereiden op zowel een geribbeld als een glad grilloppervlak. Zo kunt u genieten van uw voedsel zoals u dat wilt. De gladde plaat is geschikt voor het koken van kleine stukken voedsel. Met de geribbelde oppervlakken krijgt u die onweerstaanbare grillsmaak in uw vlees.

Grill met antiaanbaklaag voor grillen zonder olie

Grill met antiaanbaklaag voor grillen zonder olie

Dankzij de niet-klevende grillplaat kunt u gerechten bereiden zonder olie toe te voegen. U proeft dus alleen de smaak van het voedsel

Geïntegreerde vetopvangbak voor het opvangen van overtollig vet

Geïntegreerde vetopvangbak voor het opvangen van overtollig vet

Overtollig vet wordt afgevoerd in een vaatwasmachinebestendige vetopvangbak

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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2.7

van 5

57

Reviews & awards

01/07/2017

Nederland

Nederland

Goed product

Goede grill alleen jammer dat de plaat niet los verkrijgbaar is.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD6320/20 Tafelgrill

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD6320/20 Tafelgrill

16/02/2021

Deutschland

Deutschland

Angenehm überrascht!

Der Grill ist bestimmt nicht der Stärkste, aber für einen einzelne Person perfekt. Man kann kurz etwas grillen ohne wie bei einer Pfanne dabei zu sein.Ich bin vollkommen begeistert und habe den Grill schon einigen ebenfalls allein stehenden Freunden empfohlen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD6321/20 Tischgrill

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD6321/20 Tischgrill

29/04/2020

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

tolles Produkt

das Gerät wird sehr schnell heiß, ob Fleisch oder Wurst wir gleichmäßig gebraten.Das Ergebnis ist sehr gut

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD6321/20 Tischgrill

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD6321/20 Tischgrill

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