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Niet meer leverbaar
HD6321/20
De duoplaat is omkeerbaar en daarom kunt u uw gerechten bereiden op zowel een geribbeld als een glad grilloppervlak. Zo kunt u genieten van uw voedsel zoals u dat wilt. De gladde plaat is geschikt voor het koken van kleine stukken voedsel. Met de geribbelde oppervlakken krijgt u die onweerstaanbare grillsmaak in uw vlees.
Dankzij de niet-klevende grillplaat kunt u gerechten bereiden zonder olie toe te voegen. U proeft dus alleen de smaak van het voedsel
Overtollig vet wordt afgevoerd in een vaatwasmachinebestendige vetopvangbak
2.7
van 5
57
Reviews & awards
Debora
01/07/2017
Nederland
Goed product
Goede grill alleen jammer dat de plaat niet los verkrijgbaar is.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD6320/20 Tafelgrill
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD6320/20 Tafelgrill
Jutti52
16/02/2021
Deutschland
Angenehm überrascht!
Der Grill ist bestimmt nicht der Stärkste, aber für einen einzelne Person perfekt. Man kann kurz etwas grillen ohne wie bei einer Pfanne dabei zu sein.Ich bin vollkommen begeistert und habe den Grill schon einigen ebenfalls allein stehenden Freunden empfohlen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD6321/20 Tischgrill
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD6321/20 Tischgrill
sommerwind
29/04/2020
Deutschland
Geverifieerde koper
tolles Produkt
das Gerät wird sehr schnell heiß, ob Fleisch oder Wurst wir gleichmäßig gebraten.Das Ergebnis ist sehr gut
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD6321/20 Tischgrill
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD6321/20 Tischgrill