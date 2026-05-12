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Nieuw
Maximale vrijheid bij het stylen
Geniet van nauwkeurige en zelfverzekerde trimbeurten dankzij 28 lengte-instellingen en zelfslijpende titanium mesjes. Creëer vloeiende overgangen met de precisiehulpstukken voor overgangen en geniet van professionele controle thuis dankzij deze veelzijdige set kappersaccessoires van Philips.
Zelfslijpende titaniummesjes
28 lengte-instellingen
PowerAdapt-sensor
Trim and Flow
Creëer je eigen stijl met 28 lengte-instellingen, verstelbaar in stappen van 1 mm voor maximale precisie. Drie verstelbare kammen, variërend van 2 mm tot 28 mm, geven je volledige controle voor elke stijl. Door de kam te verwijderen, kun je een nauwkeurig resultaat van 0,5 mm bereiken. Zelfverzekerde, gepersonaliseerde verzorging eenvoudig gemaakt.
Onze zelfslijpende titanium mesjes blijven bij elk gebruik scherp, waardoor je altijd consistente en betrouwbare resultaten krijgt. Met deze tondeuse krijg je een moeiteloze, gladde trimbeurt die je kapsel perfect in model houdt, zonder compromissen.
Met deze set van vier kappersaccessoires heb je alles in huis om zelfverzekerd thuis je haar te trimmen. Met een schaar, een kam, een kapmantel en haarklemmen.
4.1
van 5
911
Reviews & awards
82%
beveelt dit product aan
Ar..
12/05/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Hairclipper Philips serie 9000
Ik heb onlangs een Philips Hairclipper Serie 9000 gekocht en ik ben erg tevreden met dit product. Het apparaat voelt stevig aan en de kwaliteit is uitstekend. Wat ik vooral fijn vind, is dat je veel keuze hebt in haarlengtes, tot wel 40 mm. Hierdoor is het heel makkelijk om verschillende kapsels en lengtes te kiezen. Daarnaast werkt de tondeuse soepel, is eenvoudig in gebruik en lijkt het een duurzaam product van hoge kwaliteit. Ik kan dit product zeker aanbevelen aan anderen die op zoek zijn naar een betrouwbare hairclipper.
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse
Date of Use 2026-04-12
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse
Date of Use 2026-04-12
54reneetje2
10/08/2025
Nederland
Ook ideaal voor de seniorengebruiker
Ik heb deze tondeuse nu al vijf jaar in gebruik en de mesjes zijn nog altijd even scherp; de reserve mesjeskop ligt nog altijd in zijn verpakking te wachten! En wat een precisie, de laatst gebruikte instelling blijft hij onthouden en opladen is met de handige uploader een kinderspel. Groot pluspunt is ook dat hij zo lekker in de hand ligt en dat je overal goed bij kunt. Ideaal voor een 70+-er die liever zijn benen buiten strekt dan een bezoek aan de kapper. Dat dit model nog altijd wordt verkocht, zegt genoeg. Absolute aanrader..
Voordelen
ook voor seniorengebruikers ideaal; mesjes na vijf jaar even scherp; ligt lekker in de hand - je kunt overal makkelijk bij; onthoudt laatst gebruikte instelling
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/20 Afspoelbare tondeuse
Date of Use 2023-08-09
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/20 Afspoelbare tondeuse
Date of Use 2023-08-09
Johnbirdy
24/07/2025
Nederland
Fijne tondeuze
Inmiddels alweer 3 jaar zeer tevreden. Praktisch, ligt goed in de hand en scheert in vele standen erg goed.
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/20 Afspoelbare tondeuse
Date of Use 2023-07-24
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/20 Afspoelbare tondeuse
Date of Use 2023-07-24
In vergelijking met een professionele kapper.
Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop.