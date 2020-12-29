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Niet meer leverbaar
Roestvrijstalen messen
60 lengtestanden
120 min. draadloos/1 uur opladen
De intuïtieve gebruikersinterface geeft u nauwkeurige feedback over de geselecteerde lengte. Gebruik de knoppen om eenvoudig de lengte te selecteren en te vergrendelen uit meer dan 60 lengte-instellingen. Blader snel door de lengtes of ga er langzaam doorheen met kleine stappen van 0,2 mm.
Gebruik de knoppen om de lengte die u wilt nauwkeurig te selecteren en te vergrendelen. Kies uit meer dan 60 lengte-instellingen. Gebruik de kam om met stappen van precies 0,2 mm tussen 1 en 7 mm te trimmen of met stappen van 1 mm tussen 7 en 42 mm. Of gebruik de trimmer zonder kam voor een glad trimresultaat van 0,5 mm.
De trimmer wordt geleverd met 3 verstelbare haarkammen: van 1 tot 7 mm, 7 tot 24 mm en 24 tot 42 mm. Sluit simpelweg een van de kammen aan voor meer dan 60 vergrendelbare lengtestanden, met stappen van precies 0,2 mm tussen 1 en 7 mm en stappen van 1 mm tussen 7 en 42 mm. Of u kunt het apparaat zonder opzetkam gebruiken voor het trimmen op 0,5 mm.
4.2
van 5
233
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
zelfknip
29/12/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Trim je baard
Doet precies wat ik er van verwacht had, kort of lang haar geen probleem, in een keer op de juiste lengte
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7460/15 Tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7460/15 Tondeuse
Pieterse.
20/10/2019
Nederland
Geverifieerde koper
De tondeuse is geweldig
Het apparaat werkt fantastisch, ik ben dan ook zeer tevreden over het resultaat.
Voordelen
Goede resultaten.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7460/15 Tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7460/15 Tondeuse
PvdA
04/05/2019
Nederland
zeer goede prijs kwaliteits verhouding
Fijn apparaat. Doet gewoon wat hij moet doen. Scherp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7460/15 Tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7460/15 Tondeuse
Vergeleken met het vorige Philips-model