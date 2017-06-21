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  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
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  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
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Refurbishment

Niet meer leverbaar

PerfectCare VivaStoomgenerator

GC7035/20R1

2.9
| (49) Reviews & awards

1 Prijs

Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
Het Philips-strijkijzer met stoomgenerator biedt een snellere en gemakkelijkere strijkervaring. Nooit meer de temperatuur aanpassen tijdens het strijken dankzij de revolutionaire OptimalTEMP-technologie.
Bekijk alle voordelen

Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie

geen temperatuurinstelling nodig

Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*

  • Pompdruk max. 5 bar

  • Stoomstoot van max. 210 g

  • Waterreservoircapaciteit van 1,7 liter

  • Compact ontwerp

Strijk alles van jeans tot zijde zonder de temperatuur aan te hoeven passen

Strijk alles van jeans tot zijde zonder de temperatuur aan te hoeven passen

Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u geen tijd meer met het wijzigen van temperatuurinstellingen, wachten tot de temperatuur is aangepast of vooraf sorteren van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van jeans tot zijde, gegarandeerd zonder schroeiplekken met de perfecte combinatie van temperatuur en continue krachtige stoom.

Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te laten staan

Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te laten staan

De OptimalTEMP-technologie garandeert dat er geen schroeiplekken ontstaan op welke strijkbare stof dan ook. Naast een veiliger gevoel tijdens het strijken betekent dit ook dat u de hete zoolplaat direct op de katoenen bovenkant van uw strijkplank kunt laten staan zonder schade aan te richten. Dit vermindert ongemak aan uw polsen, omdat u het strijkijzer niet zo vaak op de voet hoeft te zetten.

Geïntegreerd systeem voor eenvoudige reiniging voor langdurige prestaties

Geïntegreerd systeem voor eenvoudige reiniging voor langdurige prestaties

Regelmatig ontkalken beschermt het strijkijzer en behoudt de stoomprestaties. Het Smart Calc Clean-systeem is een geïntegreerde ontkalkings- en reinigingsfunctie die de levensduur van de stoomgenerator verlengt. Met een lampje en geluid herinnert het strijkijzer u eraan als schoonmaken en ontkalken nodig is. Plaats het strijkijzer op de Smart Calc Clean-bak en start het proces. Het duurt ongeveer 2 minuten tot het vuile water en kalkdeeltjes zijn opgevangen. De stoomgenerator piept eenmaal als het apparaat weer klaar is voor gebruik.

Technische specificaties

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Recensies

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2.9

van 5

49

Reviews & awards

21/06/2017

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Handliches, sehr Benutzer freundliches Gerät, extrem praktisch

Dieses Gerät ist sehr zu empfehlen, da es nach Erhalt sofort losgehen kann. Extrem Benutzer freundlich, auch für den schnellen Alltag und nicht " extrem" Bügler wärmstens zu empfehlen. Es brennt wirklich nichts an, ich muss nichts Nachreglen, die Temperatur stellt sich automatisch ein. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn die Wäsche sieht nach dem Bügeln deutlich glatter aus, als mit einem gewöhnlichen Dampf Bügeleisen gebügelt! Auch das "Abdampfen" von nicht bügel fähiger Wäsche, wie zum Beispiel jackets klappt tadellos und komplikationsfrei!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7035/20 Dampfbügelstation

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7035/20 Dampfbügelstation

21/06/2017

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Handliches, sehr Benutzer freundliches Gerät, extrem praktisch

Dieses Gerät ist sehr zu empfehlen, da es nach Erhalt sofort losgehen kann. Extrem Benutzer freundlich, auch für den schnellen Alltag und nicht " extrem" Bügler wärmstens zu empfehlen. Es brennt wirklich nichts an, ich muss nichts Nachreglen, die Temperatur stellt sich automatisch ein. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn die Wäsche sieht nach dem Bügeln deutlich glatter aus, als mit einem gewöhnlichen Dampf Bügeleisen gebügelt! Auch das "Abdampfen" von nicht bügel fähiger Wäsche, wie zum Beispiel jackets klappt tadellos und komplikationsfrei!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7035/20 Dampfbügelstation

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7035/20 Dampfbügelstation

20/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Very good

This is the first time I bought stream iron it is so good I my children's love it and I love it

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron

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Voorwaarden

  1. Vergeleken met het Philips-stoomstrijkijzer EasySpeed