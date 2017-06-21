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Refurbishment
Niet meer leverbaar
GC7035/20R1
Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie
Pompdruk max. 5 bar
Stoomstoot van max. 210 g
Waterreservoircapaciteit van 1,7 liter
Compact ontwerp
Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u geen tijd meer met het wijzigen van temperatuurinstellingen, wachten tot de temperatuur is aangepast of vooraf sorteren van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van jeans tot zijde, gegarandeerd zonder schroeiplekken met de perfecte combinatie van temperatuur en continue krachtige stoom.
De OptimalTEMP-technologie garandeert dat er geen schroeiplekken ontstaan op welke strijkbare stof dan ook. Naast een veiliger gevoel tijdens het strijken betekent dit ook dat u de hete zoolplaat direct op de katoenen bovenkant van uw strijkplank kunt laten staan zonder schade aan te richten. Dit vermindert ongemak aan uw polsen, omdat u het strijkijzer niet zo vaak op de voet hoeft te zetten.
Regelmatig ontkalken beschermt het strijkijzer en behoudt de stoomprestaties. Het Smart Calc Clean-systeem is een geïntegreerde ontkalkings- en reinigingsfunctie die de levensduur van de stoomgenerator verlengt. Met een lampje en geluid herinnert het strijkijzer u eraan als schoonmaken en ontkalken nodig is. Plaats het strijkijzer op de Smart Calc Clean-bak en start het proces. Het duurt ongeveer 2 minuten tot het vuile water en kalkdeeltjes zijn opgevangen. De stoomgenerator piept eenmaal als het apparaat weer klaar is voor gebruik.
2.9
van 5
49
Reviews & awards
elclaus
21/06/2017
Deutschland
Geverifieerde koper
Handliches, sehr Benutzer freundliches Gerät, extrem praktisch
Dieses Gerät ist sehr zu empfehlen, da es nach Erhalt sofort losgehen kann. Extrem Benutzer freundlich, auch für den schnellen Alltag und nicht " extrem" Bügler wärmstens zu empfehlen. Es brennt wirklich nichts an, ich muss nichts Nachreglen, die Temperatur stellt sich automatisch ein. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn die Wäsche sieht nach dem Bügeln deutlich glatter aus, als mit einem gewöhnlichen Dampf Bügeleisen gebügelt! Auch das "Abdampfen" von nicht bügel fähiger Wäsche, wie zum Beispiel jackets klappt tadellos und komplikationsfrei!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7035/20 Dampfbügelstation
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7035/20 Dampfbügelstation
Myngan
21/06/2017
Deutschland
Geverifieerde koper
Handliches, sehr Benutzer freundliches Gerät, extrem praktisch
Dieses Gerät ist sehr zu empfehlen, da es nach Erhalt sofort losgehen kann. Extrem Benutzer freundlich, auch für den schnellen Alltag und nicht " extrem" Bügler wärmstens zu empfehlen. Es brennt wirklich nichts an, ich muss nichts Nachreglen, die Temperatur stellt sich automatisch ein. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn die Wäsche sieht nach dem Bügeln deutlich glatter aus, als mit einem gewöhnlichen Dampf Bügeleisen gebügelt! Auch das "Abdampfen" von nicht bügel fähiger Wäsche, wie zum Beispiel jackets klappt tadellos und komplikationsfrei!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7035/20 Dampfbügelstation
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7035/20 Dampfbügelstation
barmycat
20/09/2017
United Kingdom
Very good
This is the first time I bought stream iron it is so good I my children's love it and I love it
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron
Vergeleken met het Philips-stoomstrijkijzer EasySpeed