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Niet meer leverbaar
GC4625
Textile protector
Philips-stoomstrijkijzer met continue stoom tot 40 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.
Dankzij de automatische uitschakelingsfunctie schakelt het strijkijzer zichzelf uit wanneer het een tijdje niet wordt gebruikt of wanneer het omvalt.
Met de Delicate Fabric Protector kunt u kleding van fijne stoffen op een lage temperatuur, maar met maximale stoom strijken, zonder dat er glimmende plekken ontstaan.
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