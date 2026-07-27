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Niet meer leverbaar
GC240/25
Met ShoulderWing-systeem
De strijkplank is nu 1 kg lichter vergeleken met vorige versie voor eenvoudiger verplaatsen vóór uw strijksessie
U hoeft niet te zoeken naar een plek om uw net gestreken shirts aan op te hangen. Hang de kledingstukken direct na het strijken aan het handige ophangrek.
Verplaatsbeveiliging voorkomt dat de strijkplank per ongeluk inklapt terwijl u aan het strijken bent en houdt de strijkplank gesloten wanneer deze is opgeborgen. De strijkplank heeft een constructie met dubbele poten en antislipvloerdoppen die zorgt voor extra stabiliteit.
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Dan eerdere versie van GC240
Minder geluid dan bij meerlaagse strijkplankhoezen