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  • Supereenvoudig strijken dankzij 8 slimme functies
  • Supereenvoudig strijken dankzij 8 slimme functies
  • Supereenvoudig strijken dankzij 8 slimme functies
  • Supereenvoudig strijken dankzij 8 slimme functies

Niet meer leverbaar

8 slimme functiesStrijkplank

GC240/25

1 Prijs

Supereenvoudig strijken dankzij 8 slimme functies
De strijkplank speelt een belangrijke rol bij het strijken. Bij het ontwerpen van de nieuwe Philips-strijkplank hebben we echt aan elk detail gedacht om het strijken zo makkelijk mogelijk te maken. Deze unieke plank biedt 8 slimme oplossingen voor alle strijkproblemen.
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Met uniek ShoulderWing-systeem

Supereenvoudig strijken dankzij 8 slimme functies

  • Met ShoulderWing-systeem

1 kg lichter*

1 kg lichter*

De strijkplank is nu 1 kg lichter vergeleken met vorige versie voor eenvoudiger verplaatsen vóór uw strijksessie

Kleerhanger

Kleerhanger

U hoeft niet te zoeken naar een plek om uw net gestreken shirts aan op te hangen. Hang de kledingstukken direct na het strijken aan het handige ophangrek.

Ontworpen voor stabiliteit: transportbeveiliging en vloerdoppen

Ontworpen voor stabiliteit: transportbeveiliging en vloerdoppen

Verplaatsbeveiliging voorkomt dat de strijkplank per ongeluk inklapt terwijl u aan het strijken bent en houdt de strijkplank gesloten wanneer deze is opgeborgen. De strijkplank heeft een constructie met dubbele poten en antislipvloerdoppen die zorgt voor extra stabiliteit.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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Voorwaarden

  1. Dan eerdere versie van GC240

  2. Minder geluid dan bij meerlaagse strijkplankhoezen