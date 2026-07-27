Supereenvoudig strijken dankzij 8 slimme functies

De strijkplank speelt een belangrijke rol bij het strijken. Bij het ontwerpen van de nieuwe Philips-strijkplank hebben we echt aan elk detail gedacht om het strijken zo makkelijk mogelijk te maken. Deze unieke plank biedt 8 slimme oplossingen voor alle strijkproblemen.