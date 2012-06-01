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Niet meer leverbaar

FWP3100D Mini Hi-Fi System

FWP3100D/05

3

| (4) Reviews & awards

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Dynamische verlichting om te dansen op het ritme

Dynamische verlichting om te dansen op het ritme

Dans in de maat op het betoverende ritme van de muziek. Coole lampjes knipperen op het ritme van de nummers voor extra plezier en sensatie. Als u geen lampjes wilt, kunt u de functie eenvoudig uitschakelen. Voeg glamour en pit toe aan dansfeesten, spectaculaire gelegenheden en coole evenementen met deze sensationele dynamische verlichting.

MAX Sound voor een krachtiger geluid

MAX Sound voor een krachtiger geluid

De MAX Sound-technologie versterkt de bas, maximaliseert de volumeprestaties en creëert een indrukwekkende luisterervaring met slechts één druk op de knop. De geavanceerde elektronische circuits kalibreren bestaande geluids- en volume-instellingen en bas en volume worden maximaal versterkt zonder dat dit leidt tot vervorming. Zowel het geluidsspectrum als het volume wordt merkbaar versterkt, wat leidt tot een krachtig geluid dat de muziek een extra dimensie geeft.

Optionele djay-app voor het mixen en scratchen van muziek op uw iPhone

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Recensies

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3.0

van 5

4

Reviews & awards

4
3
2

01/06/2012

United Kingdom

United Kingdom

music box

good looks,nice sound,very loud,i use it in a sports hall and it fills it with sound.could do with a better radio ariel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWP3100D Mini Hi-Fi System

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWP3100D Mini Hi-Fi System

20/05/2012

United Kingdom

United Kingdom

one of the best philips audio products iv owned just great

well what can i say its a great set well built great bass responce and catches the high tones too well once fully set up the light feture is really great with the choice of blue red or a mix of both a great ideia far best one of philips products iv owned hope to use for many years yet which im sure i will just A************

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWP3100D Mini Hi-Fi System

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWP3100D Mini Hi-Fi System

30/05/2015

United Kingdom

United Kingdom

terrible build quality

the product worked ok until the guarantee ran out and then the poor quality started to show- volume control stopped working and speakers do not work with the ipad dock- absolute junk

Deze review is gemaakt voor FWP3100D Mini Hi-Fi System

Deze review is gemaakt voor FWP3100D Mini Hi-Fi System

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