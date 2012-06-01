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Niet meer leverbaar
FWP3100D/05
Dans in de maat op het betoverende ritme van de muziek. Coole lampjes knipperen op het ritme van de nummers voor extra plezier en sensatie. Als u geen lampjes wilt, kunt u de functie eenvoudig uitschakelen. Voeg glamour en pit toe aan dansfeesten, spectaculaire gelegenheden en coole evenementen met deze sensationele dynamische verlichting.
De MAX Sound-technologie versterkt de bas, maximaliseert de volumeprestaties en creëert een indrukwekkende luisterervaring met slechts één druk op de knop. De geavanceerde elektronische circuits kalibreren bestaande geluids- en volume-instellingen en bas en volume worden maximaal versterkt zonder dat dit leidt tot vervorming. Zowel het geluidsspectrum als het volume wordt merkbaar versterkt, wat leidt tot een krachtig geluid dat de muziek een extra dimensie geeft.
3.0
van 5
4
Reviews & awards
gman
01/06/2012
United Kingdom
music box
good looks,nice sound,very loud,i use it in a sports hall and it fills it with sound.could do with a better radio ariel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWP3100D Mini Hi-Fi System
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWP3100D Mini Hi-Fi System
MIKE26
20/05/2012
United Kingdom
one of the best philips audio products iv owned just great
well what can i say its a great set well built great bass responce and catches the high tones too well once fully set up the light feture is really great with the choice of blue red or a mix of both a great ideia far best one of philips products iv owned hope to use for many years yet which im sure i will just A************
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWP3100D Mini Hi-Fi System
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWP3100D Mini Hi-Fi System
cheddarbob
30/05/2015
United Kingdom
terrible build quality
the product worked ok until the guarantee ran out and then the poor quality started to show- volume control stopped working and speakers do not work with the ipad dock- absolute junk
Deze review is gemaakt voor FWP3100D Mini Hi-Fi System
Deze review is gemaakt voor FWP3100D Mini Hi-Fi System