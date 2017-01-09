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Niet meer leverbaar

FWP1000/05

5

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

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Eenvoudige installatie met elk feestapparaat van Philips

Dynamische verlichting om te dansen op het ritme

Dynamische verlichting om te dansen op het ritme

Dans in de maat op het betoverende ritme van de muziek. Coole lampjes knipperen op het ritme van de nummers voor extra plezier en sensatie. Als u geen lampjes wilt, kunt u de functie eenvoudig uitschakelen. Voeg glamour en pit toe aan dansfeesten, spectaculaire gelegenheden en coole evenementen met deze sensationele dynamische verlichting.

Past overal in uw huis

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

09/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Amazin speakers

This is worth way more than what it costs, definitely get it if u want loud and good quality speakers, u can do a lot and take it to party's clubs ect

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWP1000 Mini Speaker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWP1000 Mini Speaker

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