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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
Dans in de maat op het betoverende ritme van de muziek. Coole lampjes knipperen op het ritme van de nummers voor extra plezier en sensatie. Als u geen lampjes wilt, kunt u de functie eenvoudig uitschakelen. Voeg glamour en pit toe aan dansfeesten, spectaculaire gelegenheden en coole evenementen met deze sensationele dynamische verlichting.
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Piyy
09/01/2017
United Kingdom
Amazin speakers
This is worth way more than what it costs, definitely get it if u want loud and good quality speakers, u can do a lot and take it to party's clubs ect
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWP1000 Mini Speaker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWP1000 Mini Speaker