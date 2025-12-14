Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
FM51FD001B/00
Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!
Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk Plug & Play-apparaat. De Philips SSD maakt het opslaan en delen van bestanden, foto's en muziek gemakkelijk en betaalbaar.
512 GB
Vivid-editie 3.0
Kies uw eigen trendy kleur, zoals kanariegeel, gelatineroze, ultravioletpaars, absintgroen, elektrisch blauw of warm oranje, en beleef nog meer plezier aan het dagelijks opslaan en delen van uw gegevens
Verlies nooit meer de kap van uw USB-stick! De beschermende kap is geïntegreerd in het productontwerp, waardoor deze altijd op de USB-stick bevestigd blijft. Om deze Plug & Play USB-stick te gebruiken, draait u de kap naar achteren en sluit u de stick aan. Gemakkelijker kan niet!
De markeringen en perforatie op de verpakking geven aan hoe u de verpakking het best kunt openen en u uw USB-stick gemakkelijk eruit kunt halen.
1.0
van 5
1
Beoordeling
HDWG
14/12/2025
Deutschland
Geverifieerde koper
USB-Stick
Der schlechteste USB-Stick, den ich jemals gekauft habe!
Deze review is gemaakt voor FM51FD001B USB-Stick
Datum gebruik 2025-11-14
Deze review is gemaakt voor FM51FD001B USB-Stick
Datum gebruik 2025-11-14