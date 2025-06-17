Hola, Gracias por su correspondencia y por compartir los detalles de su experiencia con la tarjeta Philips SDHC FM32MP45D/00. Lamentamos saber que la tarjeta no funciona como se esperaba en su cámara, especialmente después de todos sus esfuerzos. Somos conscientes de la frustración que esta situación debe causarle. Para ayudarle más, por favor intente los siguientes tres pasos de solución de problemas: - Si la opción está disponible, formatee la tarjeta microSD de Philips directamente en la cámara. - Para garantizar que la funcionalidad de la tarjeta es la misma en todos los dispositivos, se recomienda realizar una prueba en un dispositivo diferente. - Asegúrese de que el firmware de la cámara está actualizado, ya que los problemas de compatibilidad pueden deberse a software obsoleto. Si el problema persiste después de seguir estos pasos, te recomendamos que visites la página de asistencia oficial de Philips para este modelo, donde encontrarás información adicional sobre la garantía. Si sigue teniendo problemas, póngase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Le agradecemos su paciencia y comprensión mientras trabajamos para resolver este problema.