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        Niet meer leverbaar

        USB-flashdrive

        FM32FD170D/00

        Klein, licht en overal te gebruiken

        Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk Plug & Play-apparaat. De kleurrijke MOTION-editie van de Philips USB-flashdrive maakt het opslaan en delen van bestanden, foto's en muziek gemakkelijk en betaalbaar.

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        Bestanden uitwisselen in een handomdraai!

        Klein, licht en overal te gebruiken

        • 32 GB

        • Motion-editie 2.0

        • 2 stuks

        Snelle gegevensoverdracht met high-speed USB 2.0

        Als u grote multimediabestanden kopieert van of naar de harde schijf van uw computer, vermindert een gegevensoverdracht met hoge snelheid de vervelende wachttijd aanzienlijk.

        Eenvoudig te openen en gebruiksvriendelijke verpakking

        De markeringen en perforatie op de verpakking geven aan hoe u de verpakking het best kunt openen en u uw USB-stick gemakkelijk eruit kunt halen.

        Trendy, kleurrijk ontwerp

        Kies uw eigen trendy kleur, zoals snoeproze, ultraviolet, absintgroen of elektrisch blauw, en beleef nog meer plezier aan het dagelijks opslaan en delen van uw gegevens

        Technische specificaties

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