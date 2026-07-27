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Niet meer leverbaar
FC8063/01
4 microvezelpads
Compatibel met PowerPro Aqua
Om de 6 maanden vervangen
Om de 6 maanden vervangen voor een optimaal reinigingsresultaat van uw apparaat.
Het zachte microvezelmateriaal maakt stof en vuil los, tilt het op en absorbeert het. Het verwijdert vuil en vlekken doeltreffend en grondig.
De microvezelpads zijn machinewasbaar en gemakkelijk te bevestigen en te verwijderen.
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