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Niet meer leverbaar

Accessoireset

FC8063/01

Vervangen voor perfecte prestaties
Vernieuw voor het perfecte resultaat. Zo bent u elke dag weer verzekerd van de beste reinigingservaring.
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Compatibele producten
PowerPro Aqua

PowerPro Aqua
Systeem voor stofzuigen en dweilen - Refurbished

FC6404/01R1

PowerPro Aqua

PowerPro Aqua
Systeem voor stofzuigen en dweilen

FC6405/01R1

SpeedPro Max Aqua

SpeedPro Max Aqua
Snoerloze steelstofzuiger

FC6903/01R1

Compatibel met PowerPro Aqua

Vervangen voor perfecte prestaties

  • 4 microvezelpads

  • Compatibel met PowerPro Aqua

  • Om de 6 maanden vervangen

Om de 6 maanden vervangen voor optimale schoonmaakprestaties

Om de 6 maanden vervangen voor optimale schoonmaakprestaties

Om de 6 maanden vervangen voor een optimaal reinigingsresultaat van uw apparaat.

Microvezelpads om alle soorten vuil en vlekken efficiënt te verwijderen

Microvezelpads om alle soorten vuil en vlekken efficiënt te verwijderen

Het zachte microvezelmateriaal maakt stof en vuil los, tilt het op en absorbeert het. Het verwijdert vuil en vlekken doeltreffend en grondig.

Gemakkelijk bevestigen en verwijderen

Gemakkelijk bevestigen en verwijderen

De microvezelpads zijn machinewasbaar en gemakkelijk te bevestigen en te verwijderen.

Technische specificaties

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  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen