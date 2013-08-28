Dit produkt heb ik gekocht om beter geluid te krijgen uit de iPad en iPhone, nou, dat lukt zeer goed met die 2 x 30 watt versterker. De bassen zijn misschien wat overheersend maar dit kun je door middel van de iPad / iPhone app, die automatisch gedownload wordt als je 'dockt', instellen. De iphone / ipad app is top. Zo kun je deze docking speaker opeens gebruiken als wekker. Of om nog even lekker te snoozen met je favourite muziek. Wat ik echt super vind is niet alleen de bluetooth connectie waarmee je dus wireless geluild kunt streamen van je iPhone of iPad, maar net zo makkelijk van je iMAC! Ook de ingebouwde accu houdt het lang vol. De 5 uur die Philips op de verpakking zet zijn niet overdreven. Ik gebruik de docking echt dagelijks. Mooi man, als je gaat douchen die docking mee, spanning heb je toch niet nodig door die ingebouwede accu en meezingen maar! De afstandsbediening is klein en sjiek, maar eerlijk gezegd gebruik ik deze niet. Top produkt, het overtrof ieg mijn verwachtingen.