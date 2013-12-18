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Niet meer leverbaar

docking-luidspreker

DS7580/10

4.5

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Ontworpen voor onderweg

Met de compacte DS7580-docking-luidspreker geniet u ook onderweg van krachtig geluid. De luidspreker is compatibel met iPhone 5 en de nieuwste iPods via de Lightning-aansluiting, en wordt geleverd met oplaadbare batterij en een draagtas.

Bekijk alle voordelen

Ontworpen voor onderweg

  • met Lightning-aansluiting

  • voor iPod/iPhone

  • 10 W, oplaadbare batterij

Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting

Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting

Geniet van uw favoriete muziek terwijl u uw iPod/iPhone oplaadt via de nieuwe Lightning-aansluiting! Dock uw apparaat rechtstreeks op de luidspreker om uw uitgekozen melodieën in uitmuntend geluid af te spelen. Het apparaat wordt ook snel opgeladen terwijl u muziek afspeelt, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over een lege batterij.

wOOx-technologie voor volle en toch nauwkeurige bas, zonder vervorming

wOOx-technologie voor volle en toch nauwkeurige bas, zonder vervorming

De wOOx-technologie is een revolutionair luidsprekerconcept waarmee u een zeer diepe bas kunt ervaren, die rijker is dan alle andere audiosystemen. De speciale luidsprekers zijn afgestemd op de wOOx-basweergave, en precieze afstemming tussen het hoofdstuurprogramma en de tweeter zorgt voor vloeiende overgangen van lage en gemiddelde tot hoge frequenties. Dubbele ophanging en een volledig symmetrische sandwich zorgen voor een lage en nauwkeurige basis zonder opmerkelijke vervorming. wOOx produceert een diepe, dynamische bas door de volledige inhoud van de luidsprekerkast te gebruiken om de impact te verhogen.

DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume

DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

18/12/2013

España

España

Simple, buen sonido y diseño...

Es un equipo de música que me ha sorprendido por su sencillez, facilidad de uso, prestaciones y diseño....

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS7580 altavoz base

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS7580 altavoz base

20/06/2014

Suisse

Suisse

le son est coupé

j'ai branché mon I-phone 5s et le son est coupé après 10 secondes.... pourquoi?

Deze review is gemaakt voor DS7580 Station d'accueil

Deze review is gemaakt voor DS7580 Station d'accueil

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