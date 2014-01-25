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Niet meer leverbaar
Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
Deze Philips DS3100/12 docking-luidspreker levert kraakhelder geluid dat de ruimte volledig vult, of u het apparaat nu op uw bureau neerzet of ergens anders. Synchroniseer uw iPhone/iPod met uw PC. Voor maximale flexibiliteit kunt u kiezen tussen netspanning of batterijen.
voor iPod/iPhone
Batterij/netvoeding
3.8
van 5
14
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Lyon78
25/01/2014
Italia
PRATICO E UN SUONO OTTIMALE
Mi capita spesso di viaggiare e con questo sitema philips riesco a portare con me un ottima qualità del suono.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3100 Sistema docking con altoparlanti
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3100 Sistema docking con altoparlanti
MaxiF76
17/12/2013
España
Muy buen sonido por el precio
Por el precio que vale saca muy buen sonido. Es perfecto para cuando voy de vacaciones.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3100 altavoz base
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3100 altavoz base
CCGG
22/04/2013
Italia
Grandi qualità
Incredibile la qualità e la potenza sonora prodotta. Facile ed intuitivo l'uso. Aperta la scatola e collegato ed è immediatamente operativo, non servono manuali. Grande!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3100 docking speaker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3100 docking speaker