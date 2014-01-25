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Niet meer leverbaar
Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.
Docken, afspelen, synchroniseren en opladen! Geniet van uw favoriete muziek op uw iPod of iPhone terwijl deze wordt opgeladen en gesynchroniseerd met uw PC – ongeëvenaarde geluidskwaliteit en ongekend gebruiksgemak. Eindeloos luisteren zonder opeens met een lege accu te zitten.
Dit slim ontworpen dockingstation met veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek genieten.
3.8
van 5
14
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Lyon78
25/01/2014
Italia
PRATICO E UN SUONO OTTIMALE
Mi capita spesso di viaggiare e con questo sitema philips riesco a portare con me un ottima qualità del suono.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3100 Sistema docking con altoparlanti
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3100 Sistema docking con altoparlanti
MaxiF76
17/12/2013
España
Muy buen sonido por el precio
Por el precio que vale saca muy buen sonido. Es perfecto para cuando voy de vacaciones.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3100 altavoz base
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3100 altavoz base
CCGG
22/04/2013
Italia
Grandi qualità
Incredibile la qualità e la potenza sonora prodotta. Facile ed intuitivo l'uso. Aperta la scatola e collegato ed è immediatamente operativo, non servono manuali. Grande!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3100 docking speaker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3100 docking speaker