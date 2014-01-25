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Niet meer leverbaar

DS3100 docking speaker

DS3100/05

3.8

| (14) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan

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DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume

DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

PC-synchronisatie met uw iPod/iPhone

Docken, afspelen, synchroniseren en opladen! Geniet van uw favoriete muziek op uw iPod of iPhone terwijl deze wordt opgeladen en gesynchroniseerd met uw PC – ongeëvenaarde geluidskwaliteit en ongekend gebruiksgemak. Eindeloos luisteren zonder opeens met een lege accu te zitten.

Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje

Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje

Dit slim ontworpen dockingstation met veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek genieten.

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Recensies

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3.8

van 5

14

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

3

25/01/2014

Italia

Italia

PRATICO E UN SUONO OTTIMALE

Mi capita spesso di viaggiare e con questo sitema philips riesco a portare con me un ottima qualità del suono.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3100 Sistema docking con altoparlanti

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3100 Sistema docking con altoparlanti

17/12/2013

España

España

Muy buen sonido por el precio

Por el precio que vale saca muy buen sonido. Es perfecto para cuando voy de vacaciones.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3100 altavoz base

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3100 altavoz base

22/04/2013

Italia

Italia

Grandi qualità

Incredibile la qualità e la potenza sonora prodotta. Facile ed intuitivo l'uso. Aperta la scatola e collegato ed è immediatamente operativo, non servono manuali. Grande!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3100 docking speaker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3100 docking speaker

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