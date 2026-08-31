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Niet meer leverbaar

USB-powerbank

DLP8720N/00

Slanke en krachtige powerbank

Opladen waar en wanneer u wilt: extra vermogen voor meer dan 1 volledige oplaadbeurt. Heeft 2 USB-poorten, dus u kunt 2 apparaten tegelijk opladen. Grote capaciteit van 20000 mAh voor meerdere keren volledig opladen van uw telefoon. U kunt er ook een tablet mee opladen

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met een draagbare reserveaccu

Slanke en krachtige powerbank

  • 20.000 mAh

  • Dubbele USB

  • Lithium-polymeerbatterij

Werkt overal en is dus ideaal als u niet in de buurt van een stroombron bent

Zelfs als u niet in de buurt van een stopcontact of autolader bent, kunt u de accu van uw apparaat opladen met de handige extra accu. Deze slimme accu werkt als primaire energieleverancier: als u deze accu na gebruik verwijdert, is de accu van uw apparaat nog steeds vol.

Inclusief Micro-USB-kabel voor aansluiten en opladen

De meegeleverde micro-USB-naar-USB-2.0-kabel is bedoeld voor gebruik met mobiele telefoons, digitale camera's en andere draagbare apparaten met een micro-USB-aansluiting. Neem deze kabel mee, bewaar hem op uw bureau of vervang hiermee een kabel die u kwijt bent, zodat u uw apparaat altijd kunt opladen wanneer dat nodig is.

Laad uw apparaten meerdere keren op als u onderweg bent

Deze draagbare voedingsbron levert voldoende energie om uw apparaat onderweg minimaal twee keer volledig op te laden. Neem hem mee als u op reis gaat, zodat u altijd extra power achter de hand hebt.

Technische specificaties

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