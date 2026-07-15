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USB-powerbank

DLP7721C/00

3.2
| (5) Reviews & awards
Krachtige powerbank
Een grote capaciteit van 20.000 mAh met een veilige li-polymeerbatterij. Geen gedoe meer als de batterij van uw mobiele telefoon leeg is. Laad uw apparaat snel op met de USB-C PD 3.0 met een maximaal uitgangsvermogen van 20 W, of met de USB-A-poort QC 3.0 met een maximaal uitgangsvermogen van 18 W.
Bekijk alle voordelen

met een draagbare reserveaccu

Krachtige powerbank

  • 20.000 mAh

  • 3 USB-oplaadpoorten

  • QC 3.0 en PD 3.0

  • PPS

3 USB-poorten laden drie apparaten tegelijk op

3 USB-poorten om drie apparaten tegelijk op te laden

USB-C PD oplaadpoort van 20 W

Uitgerust met USB-C (Power Delivery) PD 20 W-snellaadpoort.

USB-A met QC voor snel opladen

Quick Charge (QC) snellaadtechnologie zorgt voor sneller opladen doordat het voltage en de stroom worden verhoogd. De oplader maakt gebruik van het Quick Charge-protocol om de oplaadsnelheid voor compatibele apparaten te optimaliseren, waardoor de oplaadtijd wordt verkort

Technische specificaties

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Recensies

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3.2

van 5

5

Reviews & awards

3

15/07/2026

Deutschland

Deutschland

Perfekt

Perfekte Powebank die beste die bis jetzt hatte kann bis zu 4 mal mein Handy laden bin sehr zufrieden

Deze review is gemaakt voor DLP7721C USB-Powerbank

Date of Use 2026-07-15

Deze review is gemaakt voor DLP7721C USB-Powerbank

Date of Use 2026-07-15

06/07/2025

France

France

Geverifieerde koper

Produite de confiance

Très pratique et de très bonne qualité. Usage intensif réel.

Deze review is gemaakt voor DLP7721C Batterie externe USB

Deze review is gemaakt voor DLP7721C Batterie externe USB

18/06/2025

Österreich

Österreich

Geverifieerde koper

Gute Leistungen, erfüllt Erwartungen

Powerbank hat sehr gute Leistung, erfüllt diesbezüglich die Erwartungen. Die "Betriebsanleitung" ist jedoch sehr dürftig, auf die Bedeutung, insbesondere Farben der LEDs wird nicht eingegangen.

Voordelen

Sehr gute Leistung, erfüllt Erwartungen

Nadelen

Mangelhafte (fast keine) Betriebsanleitung, insbesondere Erklärung der LEDs

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DLP7721C USB-Powerbank

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DLP7721C USB-Powerbank

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