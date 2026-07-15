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DLP7721C/00
20.000 mAh
3 USB-oplaadpoorten
QC 3.0 en PD 3.0
PPS
3 USB-poorten om drie apparaten tegelijk op te laden
Uitgerust met USB-C (Power Delivery) PD 20 W-snellaadpoort.
Quick Charge (QC) snellaadtechnologie zorgt voor sneller opladen doordat het voltage en de stroom worden verhoogd. De oplader maakt gebruik van het Quick Charge-protocol om de oplaadsnelheid voor compatibele apparaten te optimaliseren, waardoor de oplaadtijd wordt verkort
3.2
van 5
5
Reviews & awards
Franziskanay
15/07/2026
Deutschland
Perfekt
Perfekte Powebank die beste die bis jetzt hatte kann bis zu 4 mal mein Handy laden bin sehr zufrieden
Deze review is gemaakt voor DLP7721C USB-Powerbank
Date of Use 2026-07-15
Deze review is gemaakt voor DLP7721C USB-Powerbank
Date of Use 2026-07-15
L'Herminois
06/07/2025
France
Geverifieerde koper
Produite de confiance
Très pratique et de très bonne qualité. Usage intensif réel.
Deze review is gemaakt voor DLP7721C Batterie externe USB
Deze review is gemaakt voor DLP7721C Batterie externe USB
GüntherH
18/06/2025
Österreich
Geverifieerde koper
Gute Leistungen, erfüllt Erwartungen
Powerbank hat sehr gute Leistung, erfüllt diesbezüglich die Erwartungen. Die "Betriebsanleitung" ist jedoch sehr dürftig, auf die Bedeutung, insbesondere Farben der LEDs wird nicht eingegangen.
Voordelen
Sehr gute Leistung, erfüllt Erwartungen
Nadelen
Mangelhafte (fast keine) Betriebsanleitung, insbesondere Erklärung der LEDs
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DLP7721C USB-Powerbank
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DLP7721C USB-Powerbank