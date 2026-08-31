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USB-powerbank

DLP1930CW/00

Krachtige powerbank

Zorg dat u altijd en overal stroom hebt met een grote capaciteit van 30.000 mAh voor meer dan één keer volledig opladen. 3 USB-poorten met USB-A en USB-C. Laad uw apparaat snel op met de USB-C PD 3.0 met een maximaal uitgangsvermogen van 20 W, of met de USB-A-poort QC 3.0 met een maximaal uitgangsvermogen van 18 W.

Bekijk alle voordelen

met een draagbare reserveaccu

Krachtige powerbank

  • 30.000 mAh

  • USB-A- en USB-C-oplaadpoorten

  • QC 3.0 en PD

  • Wit

Werkt overal en is dus ideaal als u niet in de buurt van een stroombron bent

Zelfs als u niet in de buurt van een stopcontact of autolader bent, kunt u de accu van uw apparaat opladen met de handige extra accu. Deze slimme accu werkt als primaire energieleverancier: als u deze accu na gebruik verwijdert, is de accu van uw apparaat nog steeds vol.

Laad uw apparaten meerdere keren op als u onderweg bent

Deze draagbare voedingsbron levert voldoende energie om uw apparaat onderweg minimaal twee keer volledig op te laden. Neem hem mee als u op reis gaat, zodat u altijd extra power achter de hand hebt.

LCD-scherm voor voedingsindicator

LCD-scherm voor voedingsindicator

Technische specificaties

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