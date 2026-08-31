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DLP1930CW/00
Krachtige powerbank
Zorg dat u altijd en overal stroom hebt met een grote capaciteit van 30.000 mAh voor meer dan één keer volledig opladen. 3 USB-poorten met USB-A en USB-C. Laad uw apparaat snel op met de USB-C PD 3.0 met een maximaal uitgangsvermogen van 20 W, of met de USB-A-poort QC 3.0 met een maximaal uitgangsvermogen van 18 W.
30.000 mAh
USB-A- en USB-C-oplaadpoorten
QC 3.0 en PD
Wit
Zelfs als u niet in de buurt van een stopcontact of autolader bent, kunt u de accu van uw apparaat opladen met de handige extra accu. Deze slimme accu werkt als primaire energieleverancier: als u deze accu na gebruik verwijdert, is de accu van uw apparaat nog steeds vol.
Deze draagbare voedingsbron levert voldoende energie om uw apparaat onderweg minimaal twee keer volledig op te laden. Neem hem mee als u op reis gaat, zodat u altijd extra power achter de hand hebt.
LCD-scherm voor voedingsindicator
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