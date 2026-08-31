Krachtige powerbank

Zorg dat u altijd en overal stroom hebt met een grote capaciteit van 30.000 mAh voor meer dan één keer volledig opladen. 3 USB-poorten met USB-A en USB-C. Laad uw apparaat snel op met de USB-C PD 3.0 met een maximaal uitgangsvermogen van 20 W, of met de USB-A-poort QC 3.0 met een maximaal uitgangsvermogen van 18 W.