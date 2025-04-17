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DLP1810CB/00
10.000 mAh
USB-A- en USB-C-oplaadpoorten
Lithium-polymeerbatterij
Zwart
Het discrete LED-lampje brandt zacht, zodat u in een oogopslag kunt zien dat de unit is ingeschakeld.
Zelfs als u niet in de buurt van een stopcontact of autolader bent, kunt u de accu van uw apparaat opladen met de handige extra accu. Deze slimme accu werkt als primaire energieleverancier: als u deze accu na gebruik verwijdert, is de accu van uw apparaat nog steeds vol.
1.0
van 5
3
Reviews & awards
The Netherlands
17/04/2025
Nederland
Nieuw product, maar werkt niet!
Net als bovenstaande review: Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel inderdaad niet niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op.
Voordelen
Geen
Nadelen
Het werkt niet terwijl het nieuw is!
Deze review is gemaakt voor DLP1810CB USB-powerbank
Date of Use 2025-03-17
Deze review is gemaakt voor DLP1810CB USB-powerbank
Date of Use 2025-03-17
Treecloser
30/03/2024
Nederland
Tweede powerbank M/N DLP1810 kleur wit Philips
Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op. € 9,99 gekocht bij Vomar
Voordelen
N.v.t.
Nadelen
Functioneert niet
Deze review is gemaakt voor DLP1810CB USB-powerbank
Date of Use 2024-02-29
Deze review is gemaakt voor DLP1810CB USB-powerbank
Date of Use 2024-02-29
Spitzname-0815
02/05/2025
Deutschland
Schaltet sich nach wenigen Sekunden ab!!!
Ich hab gleich 2 von diesen Dingern gekauft, weil NIRGENDWO steht, daß die sich nach wenigen Sekunden abschalten! Ich muß damit einen abgelegenen Sensor mit Energie versorgen, aber der zieht so wenig Leistung, daß diese nichtsnutzigen Teile den Verbrauch wohl nicht erkennen und einfach abschalten. Wer hat sich denn so einen Käse einfallen lassen, den man nichtmal deaktivieren kann??? Dieser Abfall geht zurück zum Händler!
Deze review is gemaakt voor DLP1810CB USB-Powerbank
Date of Use 2025-04-02
Deze review is gemaakt voor DLP1810CB USB-Powerbank
Date of Use 2025-04-02