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  • Slanke en krachtige powerbank
  • Slanke en krachtige powerbank
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  • Slanke en krachtige powerbank

USB-powerbank

DLP1810CB/00

1
| (3) Reviews & awards
Slanke en krachtige powerbank
Een grote capaciteit van 10.000 mAh met een veilige li-polymeerbatterij. Geen gedoe meer als de batterij van uw mobiele telefoon leeg is. USB-C 3A en de dubbele USB-A-poort laadt u uw nieuwste apparaat snel op.
Bekijk alle voordelen

met een draagbare reserveaccu

Slanke en krachtige powerbank

  • 10.000 mAh

  • USB-A- en USB-C-oplaadpoorten

  • Lithium-polymeerbatterij

  • Zwart

LED-vermogenindicator

Het discrete LED-lampje brandt zacht, zodat u in een oogopslag kunt zien dat de unit is ingeschakeld.

Werkt overal en is dus ideaal als u niet in de buurt van een stroombron bent

Zelfs als u niet in de buurt van een stopcontact of autolader bent, kunt u de accu van uw apparaat opladen met de handige extra accu. Deze slimme accu werkt als primaire energieleverancier: als u deze accu na gebruik verwijdert, is de accu van uw apparaat nog steeds vol.

Snel opladen met 5 V/3 A

Technische specificaties

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Recensies

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1.0

van 5

3

Reviews & awards

5
4
3
2

17/04/2025

Nederland

Nederland

Nieuw product, maar werkt niet!

Net als bovenstaande review: Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel inderdaad niet niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op.

Voordelen

Geen

Nadelen

Het werkt niet terwijl het nieuw is!

Deze review is gemaakt voor DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2025-03-17

Deze review is gemaakt voor DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2025-03-17

30/03/2024

Nederland

Nederland

Tweede powerbank M/N DLP1810 kleur wit Philips

Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op. € 9,99 gekocht bij Vomar

Voordelen

N.v.t.

Nadelen

Functioneert niet

Deze review is gemaakt voor DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2024-02-29

Deze review is gemaakt voor DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2024-02-29

02/05/2025

Deutschland

Deutschland

Schaltet sich nach wenigen Sekunden ab!!!

Ich hab gleich 2 von diesen Dingern gekauft, weil NIRGENDWO steht, daß die sich nach wenigen Sekunden abschalten! Ich muß damit einen abgelegenen Sensor mit Energie versorgen, aber der zieht so wenig Leistung, daß diese nichtsnutzigen Teile den Verbrauch wohl nicht erkennen und einfach abschalten. Wer hat sich denn so einen Käse einfallen lassen, den man nichtmal deaktivieren kann??? Dieser Abfall geht zurück zum Händler!

Deze review is gemaakt voor DLP1810CB USB-Powerbank

Date of Use 2025-04-02

Deze review is gemaakt voor DLP1810CB USB-Powerbank

Date of Use 2025-04-02

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