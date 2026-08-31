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Niet meer leverbaar

Harde hoes

DLN1774/10

Ultradunne draaghoes

Deze dunne, harde hoes biedt vederlichte robuustheid voor zeer draagbare en duurzame bescherming van uw iPad. Het harde plastic beschermt de achterkant en randen zonder het bedieningsgemak te verminderen.

Bekijk alle voordelen

voor gestroomlijnde bescherming

Ultradunne draaghoes

  • voor de iPad 2

Toegang tot alle bedieningsknoppen en de stationsaansluiting

De openingen in deze hoes bieden eenvoudig toegang tot alle bedieningsknoppen en de stationsaansluiting. U kunt uw apparaat gebruiken terwijl het wordt beschermd door de hoes.

Kristalheldere hoes van polycarbonaat

Deze harde hoes is gemaakt van stevig polycarbonaat, zodat uw apparaat goed wordt beschermd en toch zichtbaar blijft.

Snelle en eenvoudige bescherming

Deze hoes is gemaakt van duurzaam materiaal dat speciaal voor uw apparaat is gemaakt en dus perfect past. Binnen een mum van tijd hebt u uw apparaat in de hoes gedaan, waardoor het extra wordt beschermd.

Technische specificaties

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