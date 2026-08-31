Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
DLC6541CB/00
Hoogwaardige USB-C-naar-USB-C-kabel
Hoogwaardige kabel van 1,2 meter voor extra flexibiliteit tijdens het opladen van apparaten met USB-C. Ondersteunt 60W snelladen.
Synchroniseren en opladen
1,2 m
Zwart
Ondersteunt snelle gegevensoverdracht van 480 Mbps via USB 2.0
Door kunststof omhulde kabels voor extra duurzaamheid en robuustheid.
Recensies