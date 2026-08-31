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  • Hoogwaardige USB-C-naar-USB-C-kabel
  • Hoogwaardige USB-C-naar-USB-C-kabel

USB-C-naar-USB-C-kabel

DLC6541CB/00

Hoogwaardige USB-C-naar-USB-C-kabel

Hoogwaardige kabel van 1,2 meter voor extra flexibiliteit tijdens het opladen van apparaten met USB-C. Ondersteunt 60W snelladen.

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Siliconen omhulsel

Hoogwaardige USB-C-naar-USB-C-kabel

  • Synchroniseren en opladen

  • 1,2 m

  • Zwart

Ondersteunt gegevensoverdracht via USB 2.0

Ondersteunt snelle gegevensoverdracht van 480 Mbps via USB 2.0

Flexibel en sterk kabelontwerp

Door kunststof omhulde kabels voor extra duurzaamheid en robuustheid.

Technische specificaties

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