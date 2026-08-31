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Niet meer leverbaar

USB-C-naar-Lightning-kabel

DLC5206L/00

Eersteklas gevlochten USB-C naar Lightning-kabel

Deze USB-C naar Lightning-kabel zorgt voor maximaal vermogen bij het opladen van uw iPhone en iPad via een oplader met PD. Deze eersteklas kabel heeft een lengte van 2 m voor extra flexibiliteit.

Bekijk alle voordelen

Eersteklas gevlochten USB-C naar Lightning-kabel

  • Synchroniseren en opladen

  • 2 meter

  • Zwarte gevlochten kabel

  • Stroomvoorziening

Extra lange kabel voor flexibel gebruik zonder gedoe

Soms hebt u voor het gemak een langere kabel nodig

Meer dan 10.000 keer getest op spanning

Oplaadkabel meer dan 10.000 keer getest op spanning voor zwaar gebruik

Ideaal als reservekabel of vervangende kabel om altijd bij de hand te hebben

Neem hem mee, leg hem in uw bureaula of gebruik hem als vervanging voor de kabel die u kwijt bent. Op deze manier kunt u altijd verbinding maken en uw apparaat opladen.

Technische specificaties

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