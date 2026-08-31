Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
DLC5204C/00
Eersteklas gevlochten USB-C-naar-USB-C-kabel
Geschikt voor uw bestaande USB-C- of USB-C-autolader. Een geweldige reserve- of vervangingskabel!
Synchroniseren en opladen
1,2 meter
Zwarte gevlochten kabel
Ondersteunt snelle gegevensoverdracht van 5 Gbps via USB 3.0.
Oplaadkabel meer dan 10.000 keer getest op spanning voor zwaar gebruik
Recensies