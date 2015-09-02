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Niet meer leverbaar
DCM2260/12
Geluidssysteem dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
Speel muziek af van uw iPod/iPhone/iPad en laad deze op met DualDock via de Lightning- en 30 pins aansluitingen. Dit muzieksysteem klinkt sensationeel en ziet er geweldig uit in iedere woonkamer. Dankzij de 2-in-1-tafelstandaard plaatst u het waar u maar wilt.
DualDock voor iPod/iPhone
Bureau- of wandmontage
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W max.
De innovatieve Philips DualDock met Lightning-aansluiting en 30-pins aansluiting kan elk Apple-apparaat opladen en afspelen. De DualDock combineert elegante styling met moeiteloze bediening: u kunt binnen een oogwenk tussen beide aansluitingen wisselen. Geniet van uw favoriete muziek, ongeacht welk Apple-apparaat u wilt gebruiken.
MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.
2.7
van 5
10
Reviews & awards
lovephilips
02/09/2015
Nederland
Super fijn apparaat
Ik heb een tijdje terug bij hardware.nl de Philips DCM2260 aangeschaft Hij heeft thuis een mooi plekje aan de muur gekregen, En ben er zo enorm blij mee. Hij oogt heel mooi en heeft veel en goede mogelijkheden. Je kunt je telefoon er op aan sluiten of een cd/ usb plaatsen. Groot voordeel hij heeft ook totaal geen problemen met cd-r. Tevens is er ook nog gewone radio. Hier heb je de mogelijkheid je lievelingszenders op te slaan. Door het bass reflex systeem komt er een zeer mooi geluid uit. Enige nadeel is dat de dualdoch alleen maar is bedoeld voor het opladen van apple apparaten. Maar buiten dat om echt een heel fijn apparaat die ik de mensen ook zeker aanraadt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM2260 Micromuzieksysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM2260 Micromuzieksysteem
announo
16/04/2014
Italia
ottimo e super consigliato!
Ottimo mini stereo, bel design, facile da usare, suono perfetto, alloggiamento per i-pod, i-pad perfetto è il posto ideale così si ricaricano, radio con ottima riproduzione del suono. Unico neo con la chiavetta non si vedono le canzoni e cambiare è praticamente impossibile. Ottimo prodotto in tutti i sensi, fa il suo dovere!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM2260 Sistema musicale micro
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM2260 Sistema musicale micro
Ioane29
24/08/2017
France
Vite déçu
Le concept est très bon mais au bout de 3 jours d'utilisation, les boutons du dock ne fonctionnent plus, donc toute action doit se faire via la télécommande. De plus, l'appareil s'allume tout seul en indiquant qu'il n'y a pas de CD...
Deze review is gemaakt voor DCM2260 Microchaîne
Deze review is gemaakt voor DCM2260 Microchaîne