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Niet meer leverbaar

Classic-microgeluidssysteem

DCM1130/12

Ontspan u met fantastische muziek

De krachtbron voor uw iPod/iPhone. Dit Philips-microsysteem met Dynamic Bass Boost overrompelt uw zintuigen met een vol geluid en een stijlvol, compact ontwerp dat elke ruimte verfraait.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Ontspan u met fantastische muziek

  • met 30-pins aansluiting

  • voor iPod/iPhone

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 10W

Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen

Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen

Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dock voor een perfecte geluidskwaliteit voor uw favoriete muziek. Het dock laadt bovendien uw iPhone/iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van de muziek genieten zonder u zorgen te maken dat de batterij leeg raakt. Wanneer u uw draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt dit automatisch opgeladen.

Handige afstandsbediening voor meer bedieningsgemak

Handige afstandsbediening voor meer bedieningsgemak

Met een handige afstandsbediening voor meer bedieningsgemak hoeft u alleen nog maar te gaan zitten en te ontspannen.

Totaal vermogen van 10 W RMS

Totaal vermogen van 10 W RMS

Dit Philips muzieksysteem heeft een totaal uitgangsvermogen van 10 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

Technische specificaties

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