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Niet meer leverbaar
DCM1130/12
Ontspan u met fantastische muziek
De krachtbron voor uw iPod/iPhone. Dit Philips-microsysteem met Dynamic Bass Boost overrompelt uw zintuigen met een vol geluid en een stijlvol, compact ontwerp dat elke ruimte verfraait.
met 30-pins aansluiting
voor iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
10W
Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dock voor een perfecte geluidskwaliteit voor uw favoriete muziek. Het dock laadt bovendien uw iPhone/iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van de muziek genieten zonder u zorgen te maken dat de batterij leeg raakt. Wanneer u uw draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt dit automatisch opgeladen.
Met een handige afstandsbediening voor meer bedieningsgemak hoeft u alleen nog maar te gaan zitten en te ontspannen.
Dit Philips muzieksysteem heeft een totaal uitgangsvermogen van 10 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.
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