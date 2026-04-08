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Filterhouder

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Filterhouder

CP9938

Filterhouder

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

Deze filterhouder is voor het 1x4 papieren of permante filter in uw Daily Collection-koffiezetapparaat. Eenvoudig te verwijderen en gemakkelijk schoon te maken.

  • PDF bestand
  • 8 April 2026

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