Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Koffie
Alle series
Filterhouder
Philips ondersteuning
CP9938
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
Deze filterhouder is voor het 1x4 papieren of permante filter in uw Daily Collection-koffiezetapparaat. Eenvoudig te verwijderen en gemakkelijk schoon te maken.
Contact opnemen met Philips
We helpen u graag verder.