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Garde (1 stuk)
Philips ondersteuning
CP9581/01
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Enkel gardeaccessoire voor Philips-staafmixers, voor het maken van slagroom, mayonaise, pannenkoekenbeslag en nog veel meer. Maakt uw staafmixer multifunctioneel en veelzijdig.
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