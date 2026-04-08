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CP9581/01

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

Enkel gardeaccessoire voor Philips-staafmixers, voor het maken van slagroom, mayonaise, pannenkoekenbeslag en nog veel meer. Maakt uw staafmixer multifunctioneel en veelzijdig.

  • PDF bestand
  • 8 April 2026

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