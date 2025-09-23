ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

Viva Collection Deksel voor kom

Philips ondersteuning

Viva CollectionDeksel voor kom

CP9379

Viva Collection Deksel voor kom

Ga naar de winkel

Log in of maak een account

Product registreren

U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.

Nu registreren

Gebruiksaanwijzing en documentatie

Dit is een reserveonderdeel voor uw salademaker

  • PDF bestand
  • 23 September 2025

Onderdelen en accessoires

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.