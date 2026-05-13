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CP2411/01
Ter vervanging van je huidige inzetstuk
Om het kolven van melk soepeler en effectiever te maken, is het belangrijk om de juiste maat te vinden. Zo kun je pijnvrij kolven en genieten van meer comfort, bescherming en een betere melkstroom. Voor gebruik met de Philips Avent Natural Care handsfree draagbare elektrische borstkolvenBekijk alle voordelen
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Vervangbaar onderdeel
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