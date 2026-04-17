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Viva Collection Kom voor XL-hakmolen

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Viva CollectionKom voor XL-hakmolen

CP0856

Viva Collection Kom voor XL-hakmolen

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

Deze kom is voor de XL-hakmolen voor moeilijker te verwerken voedsel zoals vlees, noten en kaas.

  • PDF bestand
  • 17 April 2026

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