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Alle series

  • Originele Philips-slang voor de PowerPro Ultimate-serie
  • Originele Philips-slang voor de PowerPro Ultimate-serie

Volledige slang

CP0698

Originele Philips-slang voor de PowerPro Ultimate-serie
Dit is de originele vervangende slang van Philips voor de PowerPro Ultimate
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Compatibele producten
PowerPro Ultimate

PowerPro Ultimate
Stofzuiger zonder zak

FC9920/69R1

Marathon Ultimate

Marathon Ultimate
Stofzuiger zonder zak

FC9929/09R1

Bijpassende producten vindt u op het specificatietabblad

Originele Philips-slang voor de PowerPro Ultimate-serie

  • Oorspronkelijke slang

  • PowerPro Ultimate

Technische specificaties

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