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Philips ondersteuning

Afstandsbediening

CP0118/01

Afstandsbediening

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

Important Information Manual Philips Filter

  • PDF bestand, 183.4 kB
  • 13 June 2025

De SmartPro Compact wordt geleverd met een afstandsbediening waarmee u de robotstofzuiger op afstand verschillende handelingen kunt laten uitvoeren. Geschikt voor producttype FC8710.

  • PDF bestand
  • 16 December 2025