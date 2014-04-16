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Niet meer leverbaar
CEM2090/12
Geniet van livemuziek in uw auto
De Philips CEM2090 laat u zonder onderbrekingen genieten van muziek in uw auto vanaf verschillende bronnen, zoals CD, USB en draagbare MP3-spelers. Het apparaat heeft een afneembaar antidiefstalpaneel en schokbescherming voor soepel geluid onderweg.
CD
USB
Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.
LCD met hoog contrast
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2.5
van 5
2
Reviews & awards
bastian78
16/04/2014
Deutschland
Gutes Autoradio
Wir verbauen es im LKW sehr oft und sind gut Zufrieden mit der Bedienung und den vielen Funktionen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CarStudio CEM2090 Auto-Audiosystem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CarStudio CEM2090 Auto-Audiosystem
acafec81
11/06/2016
France
potentiomètre du son défaillant ou bout de 12 mois
J'ai 53 ans, accrochage de la façade sur le poste difficile avec cassure du loquet d'accrochage,le bouton du volume est d'un assemblage de mauvaise facture, avec dans le temps , un volume du son très difficile à maîtriser ( potar ou électronique défaillant du son ou de la façade ?) En clair c'est un poste pour la poubelle.
Deze review is gemaakt voor CarStudio CEM2090 Système audio pour voiture
Deze review is gemaakt voor CarStudio CEM2090 Système audio pour voiture