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Niet meer leverbaar

CarStudioAudiosysteem voor in de auto

CEM2090/12

2.5

| (2) Reviews & awards

Geniet van livemuziek in uw auto

De Philips CEM2090 laat u zonder onderbrekingen genieten van muziek in uw auto vanaf verschillende bronnen, zoals CD, USB en draagbare MP3-spelers. Het apparaat heeft een afneembaar antidiefstalpaneel en schokbescherming voor soepel geluid onderweg.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Geniet van livemuziek in uw auto

  • CD

  • USB

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

Afneembaar voorpaneel voor bescherming tegen diefstal

Afneembaar voorpaneel voor bescherming tegen diefstal

LCD met hoog contrast voor perfecte beelden

LCD met hoog contrast

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Recensies

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2.5

van 5

2

Reviews & awards

5
3
2

16/04/2014

Deutschland

Deutschland

Gutes Autoradio

Wir verbauen es im LKW sehr oft und sind gut Zufrieden mit der Bedienung und den vielen Funktionen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CarStudio CEM2090 Auto-Audiosystem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CarStudio CEM2090 Auto-Audiosystem

11/06/2016

France

France

potentiomètre du son défaillant ou bout de 12 mois

J'ai 53 ans, accrochage de la façade sur le poste difficile avec cassure du loquet d'accrochage,le bouton du volume est d'un assemblage de mauvaise facture, avec dans le temps , un volume du son très difficile à maîtriser ( potar ou électronique défaillant du son ou de la façade ?) En clair c'est un poste pour la poubelle.

Deze review is gemaakt voor CarStudio CEM2090 Système audio pour voiture

Deze review is gemaakt voor CarStudio CEM2090 Système audio pour voiture

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