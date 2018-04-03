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Niet meer leverbaar

Micromuzieksysteem

BTM2460/96

4.2

| (16) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan

Optimaal HiFi-stereogeluid bij u thuis

Koppel twee Bluetooth-apparaten tegelijk of gebruik USB Direct, stel het geluid naar wens in met Digital Sound Control. Sluit elk muziekapparaat aan via de audio-ingang en breng uw muziek tot leven. Allemaal met één slank, compact ontwerp dat u aan de wand kunt monteren.

Bekijk alle voordelen

Optimaal HiFi-stereogeluid bij u thuis

  • Bluetooth®

  • met MULTIPAIR

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.

Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Balans, Neutraal, Krachtig, Warm en Helder. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, door gewoon de geluidsbalans aan te passen aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Compacte vormgeving past in elke ruimte en bij elke levensstijl

Compacte vormgeving past in elke ruimte en bij elke levensstijl. Dankzij het gestroomlijnde en compacte ontwerp past deze set in elke kamer.

Technische specificaties

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Recensies

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4.2

van 5

16

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

2
1

03/04/2018

Suisse

Suisse

Je suis content

J’apprécie cette appareil, simple d'emploi, dommage l’absence d'affichage de la lecture en cours.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM2460 Microchaîne

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM2460 Microchaîne

26/12/2017

España

España

Exactamente lo que necesitaba

Fundamentalmente es un equipo sencillo de uso, con buen sonido, muy platito y fácil de manejar. La conectividad bluetooth es rápida y de calidad, por lo que me permite estar escuchando lo que tenga en el móvil, propio o de otra distribuidoras de contenidos, sin esfuerzo. El tamaño es perfecto para tenerlo en la pared y que no sobresalga ni moleste.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM2460 Microcadena

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM2460 Microcadena

21/07/2017

Italia

Italia

Geverifieerde koper

Ottimo prodotto, suono buono

Ottimo design e facilità d'uso. Suono discreto. Ottima condivisione bluetooth.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM2460 Sistema musicale micro

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM2460 Sistema musicale micro

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