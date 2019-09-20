Belangrijke pluspunten zijn: Ten 1e, goed geluid, beter dan gemiddeld.. Ten 2e, eenvoudige infrarood bediening met zeer goed bereik/ontvangst, ook wanneer je de afstandsbediening niet richt; ik heb hem overgeprogrammeerd in een One for All afstandsbediening.. Ten 3e, alle overige features werken naar behoren, en vooral ook de ontvangst is voldoende tot goed met een goede (binnen) antenne. Negatieve punten zijn: Ten 1e, de mute springt er af en toe vanaf, waardoor het geluid geheel onverwacht kan aangaan, op de laatste volume stand.. Ten 2e, hij gaat in mute/of volume op 0, af en toe uit vanwege de niet uit te schakelen energiemodus.. Ten 3e, De usb poort gaat uit, wanneer de radio uit staat, waardoor je dan niet kunt laden, en bij het schakelen naar een andere geluidsbron gaat ie even uit en vervolgens weer aan.. Bovenstaand zijn de punten die voor mij belangrijk zijn, voor de manier waarop ik het apparaat gebruik. Cd/Usb (mp3) werken voor zover ik weet en tot nu toe gebruikt heb (wat weinig is) gewoon naar behoren.