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Niet meer leverbaar
BTB2515/12
Klaar voor uw favoriete muziek
Luister nog intenser naar uw afspeellijsten en podcasts. Ontdek uw CD-collectie opnieuw. Sluit bijna alle bronnen aan via USB of de audio-ingang. Dit klassieke microsysteem biedt u alle muziek die u wilt horen en ziet er ook geweldig uit.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
Max. 15 W
3.6
van 5
10
Reviews & awards
Yperdepiep
06/08/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Fijne radio
Het was even zoeken naar een juiste dab+ ontvangst, maar na deze gevonden te hebben prima radio. Staat in huiskamer, maar voor bijblijven van lokaal nieuws prima geluid. CD is ook leuk,maar geen concert kwaliteit : Dit ook niet te verwachten voor dit formaat en prijs.
Voordelen
Ontvangst dab+
Nadelen
Muziek kwaliteit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTB2515 Micromuzieksysteem
Datum gebruik 2019-07-06
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTB2515 Micromuzieksysteem
Datum gebruik 2019-07-06
Karel T
26/11/2019
Nederland
DAB antenne past toch
Mijn vorige review vereist een rectificatie: achtr op het apparaat szit een aansluiting voor een DAB antenne met een bepaalde stekker, de meegeleverde stekker líjkt er niet op te passen (mannetje-vrouwtje principe), maar hij blijkt toch op het pinnetje te passen. Advies: wees duidelijker in uw toelichting, bespaart de koper een hoop tijd. Dab werkt redelijk zonder storing
Voordelen
prachtig geluid, bas mooi diep,
Nadelen
toelichting en stekkertje luidsprekersnoer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTB2515 Micromuzieksysteem
Datum gebruik 2019-10-26
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTB2515 Micromuzieksysteem
Datum gebruik 2019-10-26
01/10/2019
België
zeer goede midiketen
wilden een DAB+ keten en deze is super je kunt er van alles mee zeer goede keten voor een mooie prijs
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTB2515 Micromuzieksysteem
Datum gebruik 2019-09-01
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTB2515 Micromuzieksysteem
Datum gebruik 2019-09-01